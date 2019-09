Een close-up van een bruid tijdens een bruiloft. Ze zit in het huis van haar nieuwe echtgenoot, in Baramulla in het door India gecontroleerde Kashmir. Trouwerijen zijn uitbundige gelegenheden in Kashmir. Er worden kosten nog moeite gespaard - de organisatie ervan is dan ook belangrijk voor de lokale economie. Sinds de Indiase regering besloot de autonomie van Kashmir zeer te beperken, is de bevolking erg onzeker over de toekomst in de regio. Veel trouwerijen zijn uitgesteld of afgezegd.

Foto Tauseef Mustafa/AFP