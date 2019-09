Dader dodelijke schietpartij Charlotte bekent schuld en ontloopt doodstraf

De dader van de dodelijke schietpartij op een universiteitscampus in het Amerikaanse Charlotte in april heeft schuld bekend. Hij ontloopt hierdoor de doodstraf. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag.

Bij de schietpartij kwamen twee studenten van 19 en 21 om het leven en raakten nog eens vier mensen zwaargewond. De dader, de 22-jarige Andrew Terrell, was een voormalig student aan de universiteit van North Carolina, waar de schietpartij plaatsvond. Hij zou in de rechtszaal hebben gezegd dat als hij „terug zou kunnen in de tijd”, hij zijn daad niet zou hebben begaan en noemde de moorden „een fout”.