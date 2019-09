Boete voor twee bedrijfsongevallen kolencentrale Borssele

Elektriciteitsproducent EPZ heeft van de rechtbank in Den Bosch vrijdag een boete van 125.000 euro gekregen voor twee bedrijfsongevallen, waarbij vier werknemers gewond raakten. EPZ handelde in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet, aldus de rechtbank. Het bedrijf is vrijgesproken van een ongeluk met dodelijke afloop in de kolencentrale.

De rechtszaak draaide om drie incidenten in 2015. In juli liep een werknemer brandwonden op bij het oplossen van een verstopping in het ketelhuis van de kolencentrale. Volgens de rechter had EPZ onvoldoende maatregelen getroffen om de medewerkers te beschermen tegen heet vliegas (as die meekomt bij rookgassen in bijvoorbeeld een kolencentrale). Het bedrijf hield te weinig toezicht op het naleven van de regels. Ook bij het tweede incident in september is EPZ volgens de rechtbank verantwoordelijk.

Dodelijke afloop

De elektriciteitsproducent is vrijgesproken van het derde incident in november. Hierbij kwam een man om het leven toen hij in een kolentrechter van een transportband terechtkwam. Waarschijnlijk kwam hij in de trechter terecht omdat hij een verstopping wilde verhelpen. Volgens de rechter is niet bewezen dat de trechter verkeerd werd gebruikt. Ook lagen uitgebreide handleidingen klaar en werden werknemers op de hoogste gesteld van het veiligheidsbeleid en de voorschriften. „Daarnaast is de rechtbank gebleken dat het een ervaren medewerker was, die erg goed bekend was met het werken met de shovel, trechter en transportband en de daarbij behorende risico’s”, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie had boetes tot 225.000 euro geëist omdat het bedrijf te weinig deed om een veilige werkomgeving te creëren. Volgens de officier van justitie was het „niet de vraag of het fout zou gaan, maar wanneer het fout zou lopen”. De kolencentrale is inmiddels gesloten. Door de incidenten ging de centrale een maand eerder dicht dan gepland.