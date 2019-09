Back-up met gegevens honderdduizenden klanten Allianz gestolen

De gegevens van meer dan 260.000 Nederlandse klanten van Allianz zijn gestolen. Dat heeft de verzekeringsmaatschappij donderdag aan de gedupeerde klanten laten weten. Het gaat onder meer om contact- en verzekeringsgegevens en in enkele gevallen bankrekeningnummers en kentekens.

De gegevens waren opgeslagen op cassettes die in een kluis op een „extern beveiligde locatie” lagen. De gestolen data waren van klanten die een reis-, fiets- of pechhulpverzekering hadden of hebben bij Allianz.

Tot dusver zijn er geen signalen dat de data zijn misbruikt door de criminelen, zegt een Allianz-woordvoerder desgevraagd. Hij wil niet toelichten of de data versleuteld zijn om „de daders geen informatie prijs te geven”, maar hij wijst erop dat zij „specifieke apparatuur en kennis” nodig hebben om de cassettes te kunnen lezen. Ook moeten de dieven de kluis waarin de banden liggen, openbreken.

Back-ups

De woordvoerder wil vrijdag niet speculeren over hoe de data gestolen konden worden omdat het politie-onderzoek nog loopt. Daaruit moet duidelijk worden hoe dieven de beveiligde locatie binnen konden komen. De woordvoerder benadrukt dat de cassettes niet op het kantoor van Allianz lagen.

Allianz roept klanten op contact op te nemen als zij een e-mail ontvangen die zij niet vertrouwen. De verzekeraar benadrukt dat de data niet verdwenen zijn; van de originele gegevens zijn inmiddels nieuwe back-ups gemaakt.