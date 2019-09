3FM maakt dj’s bekend die The Lifeline lopen

Radiozender NPO 3FM heeft vrijdag de namen bekendgemaakt van de dj’s die dit jaar de 3FM Serious Request: The Lifeline zullen afleggen. Drie teams van twee dj’s lopen in de week voor Kerst van Zeeland naar Groningen om geld op te halen voor slachtoffers van mensenhandel.

De duo’s Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vormen de drie teams die de wandelroute van zo’n vijfhonderd kilometer zullen afleggen. Zij wisselen elkaar in tegenstelling tot vorig jaar gedurende de tocht af. De dj’s maken 24 uur per dag live radio. Ook luisteraars kunnen dit jaar meelopen met de dj’s om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

The Lifeline wordt dit jaar voor het tweede jaar gehouden en geldt als de opvolger van het succesvolle Glazen Huis, waarin dj’s zich dagenlang lieten opsluiten in een glazen huis op een plein in een stad. Vorig jaar haalde 3FM met de actie 1,3 miljoen euro op voor drie verschillende doelen.