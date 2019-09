Warenhuisketen Hudson’s Bay vertrekt nog voor einde jaar uit Nederland

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay Company (HBC) vertrekt nog voor het einde van dit jaar uit Nederland. Volgens een verklaring worden het hoofdkantoor, de Nederlandse panden en de webshop uiterlijk op 31 december gesloten.

Het aanstaande vertrek komt niet als een verrassing. Het Financieele Dagblad onthulde eind augustus dat HBC het ontslag van alle Nederlandse werknemers voorbereidde en dat de keten aan het einde van dit jaar zou vertrekken. Hoewel de vakbonden dit onderschrijven, wilde de directie van Hudson’s Bay dit niet bevestigen.

Hudson’s Bay had in Nederland al vanaf het begin te kampen met tegenvallende verkoopcijfers. Al twee maanden na de opening in 2017 bleek dat de omzet tegenviel - de directie gaf via een woordvoerder toe „absoluut ontevreden” te zijn. Hoe de de Nederlandse warenhuizen draaiden is nooit tot achter de komma duidelijk geweest; Hudson’s Bay geeft alleen per regio cijferinformatie.

Ook buiten Nederland lukt het Hudson’s Bay niet goed om onderscheidend te zijn. In het tweede kwartaal van dit jaar werd er enkel winst gemaakt door de verkoop van de flagship store in New York; de verkopen in de winkels liepen met 2,1 procent terug in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden - de sterkste daling in twee jaar tijd.

Bij de vijftien vestigingen van Hudson’s Bay werken in totaal 1.424 werknemers. Vakbond CNV laat in een reactie weten dat het personeel donderdag is ingelicht. De bond spreekt van een „pijnlijke boodschap” voor de werknemers, maar toont zich tevreden over de manier waarop het Canadese bedrijf en de werknemers uit elkaar gaan. Hudson’s Bay heeft een sociaal plan afgesloten, waarmee de bonden en de ondernemingsraad akkoord zijn gegaan.