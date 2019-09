Vredesoverleg over Oost-Oekraïne lijkt vastgelopen

De poging het vredesoverleg over Oost-Oekraïne nieuw leven in te blazen, lijkt voorlopig vastgelopen, zo meldt de Russische krant Kommersant. Volgens Kommersant zijn voorbereidende besprekingen voor een top in het ‘Normandië-formaat’ (met de leiders van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland) woensdag mislukt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Vadym Prystajko bevestigde dat er op korte termijn geen top komt.

Het voornemen om het vredesoverleg over Oekraïne te hervatten werd uitgesproken door de Franse president Macron en de Russische president Poetin, na hun ontmoeting in Frankrijk, afgelopen augustus. Ook de Oekraïense president Zelensky liet weten bereid te zijn tot overleg. Een grote gevangenenruil tussen Moskou en Kiev deze maand werd gezien als een opmaat voor serieuze besprekingen over de impasse rond het conflict in de Donbas.

Steinmeier-formule

Volgens Kommersant zijn de onderhandelingen echter al in de voorbereidende fase op moeilijkheden gestuit. Moskou had als voorwaarde voor een top geëist dat de zogeheten ‘Steinmeier-formule’ op papier zou worden gezet. Dit is een voorstel van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken uit 2016, om tot een uitvoering van de Minsk-akkoorden te komen, die in 2015 een einde moesten maken aan de oorlog in de Donbas. Steinmeier stelde voor lokale verkiezingen te houden in de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk onder toezicht van de OVSE, waarna de gebieden onder een speciale autonome status zouden terugkeren naar Oekraïne. Het voorstel werd nimmer uitgewerkt.

De afgelopen weken leek er overeenstemming te zijn over een tekst. Woensdag liet minister Prystajko weten dat de ‘Steinmeier-formule’ zal worden gebruikt om de Minsk-akkoorden te implementeren. Tijdens een ontmoeting tussen Oekraïense en Russische diplomaten in Minsk weigerde de Oekraïense onderhandelaar, oud-president Koetsjma, zijn handtekening onder het document te zetten, aldus Kommersant.

Daarmee staat de top voorlopig op losse schroeven. Minister Prystajko bevestigde donderdag dat de top niet doorgaat. Volgens de minister had deze afgelopen dinsdag al moeten plaatsvinden, maar hebben de Russen „om technische redenen” afgezegd. Volgens Prystajko wordt er nu gezocht naar een nieuwe datum.