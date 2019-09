Voormalig president Tunesië Ben Ali (83) overleden

Zine al-Abidine Ben Ali, voormalig president van Tunesië, is donderdag overleden. Dat zegt zijn advocaat tegen persbureau Reuters. De autocratische oud-leider van het Noord-Afrikaanse land overleed in Saudi-Arabië, waar hij in ballingschap leefde. Hij zou ernstig ziek zijn geweest.

Ben Ali was van 1987 tot en met 2011 president van Tunesië. In januari 2011 vluchtte hij naar Saudi-Arabië vanwege grote protesten tegen zijn macht. Hij werd in Tunesië voor tientallen zaken aangeklaagd in Tunesië en meerdere keren bij verstek veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf, onder meer voor machtsmisbruik en corruptie. Saudi-Arabië gaf geen gehoor aan Tunesische verzoeken om Ben Ali uit te leveren.

De berechting van Ben Ali in 2011, tijdens van de Arabische Lente, was een belangrijk symbolisch moment. Hij was de eerste Arabische leider die door een volksopstand tot aftreden werd gedwongen.