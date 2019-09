Erasmus Universiteit wil weten wie er heeft gelekt

Een extern bureau doet onderzoek naar een lek bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), een faculteit van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het College van Bestuur. Het College zegt aanwijzingen te hebben dat een werknemer van die faculteit de bron was van een artikel in NRC over plagiaat door interim-decaan Dymph van der Boom. Het onderzoek moet achterhalen welke medewerkers dat waren, laat het College weten. Dat mag, op grond van het geldende reglement voor gebruik van ‘Internet en ICT-faciliteiten’, aldus het College. De betrokken medewerkers hebben bericht gekregen van het onderzoek.

Van der Boom was van maart 2018 tot eind mei 2019 verbonden aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor was ze van 2007 tot 2017 rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Frank van Kolfschooten, die zich niet over zijn bronnen uitlaat, publiceerde begin juni in NRC over toespraken die Van der Boom hield als rector van de UvA en over haar proefschrift. Zij had daarin passages opgenomen van anderen zonder (duidelijke) bronvermelding. Het stuk gaat niet over werk dat zij voor de Erasmus Universiteit heeft gedaan. Vlak voor deze publicatie, waarvan zij ruim tevoren op de hoogte was, stapte Van der Boom plotseling op bij de Erasmus Universiteit.

De verdenking van het ‘plagiaatlek’ moet worden gezien tegen de achtergrond van fusieplannen voor de faculteit die onder medewerkers erg omstreden zijn. Van der Boom was in 2018 juist aangetrokken door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit om de positie van de kleine faculteit te versterken. De ESHCC is met ongeveer 200 wetenschappelijke medewerkers een van de kleinere faculteiten van de universiteit. Zij onderzocht onder meer de mogelijkheid van een fusie met de faculteit filosofie of met de sociale faculteit ESSB (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences).

In maart 2019 gaf Van der Boom haar definitieve advies: een fusie van ESHCC met het kleinere ESSB. Het voorstel stuitte op veel weerstand in beide faculteiten. Eerder dit jaar schreven meer dan honderd medewerkers van de ESHCC een brief naar het College van Bestuur waarin ze zich tegen de fusie uitspreken, meldt Erasmus Magazine. Universiteitsblad Folia zegt in een reconstructie van het vertrek van Van der Boom dat er een „hetze” tegen haar was. Hoogleraar Arjo Klamer van de ESHCC beschreef in Erasmus Magazine de publicatie in NRC als „karaktermoord”, die samenhangt met de onrust op de faculteit. „Het is echt totaal buiten alle proporties van fatsoen om op zo’n manier karaktermoord te plegen. Ik schaam me te pletter dat de gemeenschap waar ik onderdeel van ben, dit doet”, zegt hij in het stuk.