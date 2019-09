Twee Nederlandse documentaires genomineerd voor Emmy Award

Twee Nederlandse documentaires zijn genomineerd voor een internationale Emmy Award, de jaarlijkse prijs voor beste televisieprogramma’s die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd en uitgezonden. Dat heeft de organisatie achter de prijs donderdag bekendgemaakt.

De documentaire Bellingcat, truth in a post-truth world is een van de vier genomineerden in de categorie Documentaire. Bellingcat gaat over het gelijknamige onderzoeksjournalistieke platform. In de documentaire wordt ingegaan op de vraag of het platform een alternatief kan zijn voor de traditionele journalistiek.

In de categorie Kunstprogramma maakt Dance or Die kans op een Emmy. Deze documentaire vertelt het verhaal van de Syrische danser Ahmad Joudeh, die door Het Nationale Ballet in Amsterdam wordt ontdekt.

Eerdere Nederlandse winnaars

De Nederlandse documentaire Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal won vorig jaar een internationale Emmy. Andere eerdere Nederlandse winnaars zijn onder meer acteur Pierre Bokma, de dramaserie All-Stars en het televisieprogramma De Grote Donor Show.

De internationale Emmy Awards worden 25 november uitgereikt in New York. De prijs bestaat sinds 1973.