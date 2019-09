Trudeau biedt excuses aan voor foto met ‘blackface’

De Canadese premier Justin Trudeau is in verlegenheid gebracht nadat een foto uit 2001 is uitgelekt waarop hij een bruin geschminkt gezicht heeft en gekleed is in een Arabisch gewaad. Trudeau, die vorige week zijn herverkiezingscampagne aftrapte, heeft donderdag zijn excuses aangeboden. „Ik ben boos op mezelf, ik ben teleurgesteld in mezelf”, zei hij tegen verslaggevers van persbureau Reuters.

Het tijdschrift Time publiceerde de foto van de destijds 29-jarige Justin Trudeau. De afbeelding stond in het jaarboek van de prestigieuze West Point Grey Acadamy, een privéschool in Vancouver waar Trudeau tot en met 2001 les gaf.

De foto werd gemaakt tijdens een jaarlijks gala met een duizend-en-één nachten-thema. Trudeau, die ook een tulband en een lang gewaad droeg, was naar eigen zeggen verkleed als een personage uit de Disney-film Aladdin. „Ja, het was racistisch, maar ik beschouwde het toen niet als zodanig. Nu weten we beter.”

‘Gebrek aan integriteit’

Het ‘blackface’-incident wordt Trudeau zwaar aangerekend door leden van het Canadese parlement. Trudeau, verkozen in 2015, profileert zich als een progressieve wereldleider. Dat imago liep dit voorjaar averij op toen de vrouwelijke, inheemse minister van Justitie na een openlijk conflict uit zijn kabinet stapte. Ze zou onder druk gezet zijn om af te zien van vervolging van een Canadees bouwbedrijf.

Andrew Scheer, als oppositieleider Trudeaus grote concurrent bij de verkiezingen in oktober, noemt het incident „een openlijke bespotting en racisme. Canadezen zagen deze avond iemand met een gebrek aan beoordelingsvermogen en integriteit die niet geschikt is om dit land te leiden”.

Volgens analist Darrel Bricker van onderzoeksbureau Ipsos is nog niet duidelijk wat de electorale gevolgen zullen zijn. „Wat we wel weten is dat het imago van de premier essentieel is voor het succes van zijn partij. Dit beeld druist volledig in tegen het imago van tolerantie dat de premier zo nauwgezet gecultiveerd heeft.”