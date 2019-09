Slob wil niet tornen aan artikel over vrijheid van onderwijs in grondwet

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) wil niet tornen aan grondwetsartikel 23 waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd, ook al wil een meerderheid van de coalitie en de oppositie dat. Ook zet hij zich af tegen zijn fractievoorzitter Gert-Jan Segers, die opperde dat de Inspectie van het Onderwijs ook bij informeel onderwijs zou moeten kunnen ingrijpen.

„Ik geef nu al aan dat daar geen wettelijke grond voor is”, zegt hij in gesprek met NRC over het voorstel van Segers om de inspectie te laten meekijken bij salafistische moskeeklasjes. Daar leren kinderen zich van de Nederlandse samenleving af te keren, bleek vorige week uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur. „De inspectie heeft hier geen enkele taak en ik vraag me af of we dat wel moeten willen.” De moskeeklasjes hebben „niets met de vrijheid van onderwijs te maken”, zegt Slob, maar met vrijheid van godsdienst en van vereniging.

Slob vindt dat aanpassing van artikel 23 geen oplossing biedt voor de problemen bij religieuze scholen. De AIVD waarschuwde voor salafistische invloeden op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Slob stuurde het bestuur naar huis, net als het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. Het bestuur van het joodse Cheider in Amsterdam gaf hij een waarschuwing.

