Rotterdamse politie mag op zoek naar vuurwapens persoonsgericht fouilleren

De politie mag in Rotterdam voortaan persoonsgericht fouilleren als iemand is aangemerkt als vuurwapengevaarlijk. Het is een van de maatregelen om vuurwapengeweld in de stad terug te dringen, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Rotterdam is de eerste gemeente waar persoonsgericht fouilleren wordt toegestaan.

De maatregel zorgt ervoor dat agenten in Rotterdam aangewezen personen te allen tijde mogen fouilleren. Dit kan alleen als zij door de officier van justitie zijn aangewezen als risicovol - een aanwijzing dat diegene mogelijk een vuurwapen op zak heeft. De politie kon al preventief fouilleren in bepaalde delen van de stad die als veiligheidsrisicogebied zijn aangemerkt. Voor de maatregel die nu is aangekondigd geldt geen gebiedsbeperking.

De maatregel is aangekondigd door de lokale driehoek - OM, politie en gemeente - en geldt vooralsnog alleen in Rotterdam. Mocht het persoonsgericht fouilleren effect hebben en andere steden willen aansluiten, dan staat het OM open voor uitbreiding. Er is geen exacte einddatum gebonden aan de proef in Rotterdam.

‘Grenzen van de wet’

Eerder konden agenten fouilleeracties niet richten op specifieke personen zonder dat daar voldoende directe aanleiding voor was. Een woordvoerder van het OM beaamt dat „de grenzen van de wet” worden opgezocht, maar de maatregel nog daarbinnen valt.

Daarnaast wordt de komende tijd meer aandacht besteed aan de al bestaande beloningsregeling voor tipgevers. Wie informatie deelt met de politie over vuurwapenbezit van een ander, kan hiervoor worden ‘beloond’ tot maximaal 750 euro als dit leidt tot inname. Vorig jaar werden dankzij tipgevers bijna 70 wapens in beslag genomen.

In de regio Rotterdam waren dit jaar tot nu toe 72 schietincidenten. Dat zijn er meer dan in heel 2018, toen het Openbaar Ministerie 71 schietincidenten registreerde. Het merendeel van de schietincidenten lijkt „gelinkt aan de handel in verdovende middelen” en wordt veroorzaakt door „meerdere fluïde criminele netwerken”, schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag in een brief aan de gemeenteraad.