Roemeense Kövesi gaat nieuw Europees OM leiden

De Roemeense Laura Codruta Kövesi heeft eindelijk groen licht gekregen om de eerste baas van het Europese Openbaar Ministerie (EOM) te worden. Donderdag bleek dat een meerderheid van de lidstaten in de Europese Raad akkoord gaat met haar benoeming, die al gesteund wordt door het Europees Parlement.

Dit tot woede van Roemeense regering, die de corruptiejager Kövesi trachtte te blokkeren en een spreekverbod oplegde. Het EOM moet eind 2020 in Luxemburg beginnen met het vervolgen van corruptie, grensoverschrijdende belastingfraude en gesjoemel met EU-fondsen in 22 lidstaten.

Aanklager Kovesi heeft veel vijanden

De officiële stemming in de Europese Raad vindt komende week plaats. Kövesi vergaart daarin meer stemmen dan haar Franse kandidaat, aangezien de Franse regering heeft besloten de Roemeense in plaats van landgenoot Jean-Francois Bohnert te steunen. Voor die ommezwaai bevond de benoeming van de EOM-chef zich in een Brusselse impasse, omdat de Raad en het Parlement het niet eens konden worden.

Tot de door schandalen geteisterde Roemeense regering haar vorig jaar ontsloeg, was Kövesi daar de hoogste anti-corruptieaanklager en vervolgde zij met succes enkele politici. Tegen persbureau Reuters zei ze dat ze hoopt „dat dit de Roemeense rechterlijke macht motiveert in de strijd tegen corruptie, de verdediging van de onafhankelijke rechtsspraak en de weerstand tegen mogelijke druk en pesterijen”.