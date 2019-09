Rechter: ‘pedofielentroela’ is niet smadelijk voor politica

Grove beledigingen krijgt Renate Künast, lid van de Bondsdag voor de Groenen en oud-minister van Landbouw, al jaren naar haar hoofd, vooral op sociale media. Maar nu heeft een rechtbank in Berlijn bepaald dat ze ‘stuk stront’, ‘hoer’, ‘giftig afval’ en ‘pedofielentroela’ niet als smaad moet zien, maar als „toelaatbare meningsuitingen”.

Hetzelfde geldt voor het voorstel dat ze maar eens „flink geneukt moet worden tot ze weer normaal is”. En ‘gore kut’ beweegt zich volgens de rechtbank „haarscherp op de grens van wat klaagster nog moet accepteren”.

Daarmee is het Künast niet gelukt de rechter te laten bepalen dat Facebook de namen en gegevens moet vrijgeven van 22 mensen die in dergelijke termen in Facebook-posts over haar schrijven. Ze hoopte hen daarna civielrechtelijk te kunnen aanklagen. „Vonnis: met deze woorden mag men Künast uitschelden”, kopte de Berliner Morgenpost, die deze donderdag als eerste schreef over de uitspraak. De krant vindt dat het vonnis bijna de indruk wekt satire te zijn.

‘Een rampzalig signaal’

Künast zelf ziet de humor er niet van in en gaat in hoger beroep. Ze noemt de uitspraak „een rampzalig signaal, vooral voor alle vrouwen op internet en wat ze zich daar moeten laten welgevallen”.

De hatelijke commentaren waren reacties op een op Facebook geplaatst artikel uit de krant Die Welt uit 2015, over de opvattingen van de Groenen over pedofilie door de jaren heen. In een debat over huiselijk geweld in het deelstaatparlement van Berlijn, in 1986, had een CDU-afgevaardigde de rede van een collega van de Groenen onderbroken, met de vraag wat de spreekster vond van het voorstel van de Groenen in Noordrijn-Westfalen om de strafbaarheid te schrappen van seksuele handelingen met kinderen.

Künast had daarop geroepen: „Komma, als er geen geweld in het spel is.” De auteur van Die Welt concludeerde: „Klinkt dat niet alsof seks met kinderen zonder geweld in orde is?” En de auteur van de Facebook-post maakte ervan dat Künast zélf had gezegd „als er geen geweld in het spel is, is seks met kinderen helemaal in orde”.

Zakelijke discussie

Ook dat moet Künast van de rechter accepteren, want het zou gaan om een zakelijke discussie die haar nog steeds aangaat. Dat Künast zich herhaaldelijk en al sinds vele jaren gedistantieerd heeft van de voormalige opvattingen van de Groenen over pedofilie („het was destijds even fout als het nu is”) was de rechtbank ontgaan.