PSV begint Europa League met zege op Sporting Portugal

PSV heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. Het elftal van trainer Mark van Bommel was in eigen stadion te sterk voor Sporting Portugal: 3-2.

Na een dieptepass van Mohamed Ihattaren van eigen helft opende Donyell Malen in de 20ste minuut de score. De spits was zaterdag in de eredivisie tegen Vitesse al vijf keer trefzeker. Kort na de 1-0 gleed verdediger Sebastián Coates de bal achter zijn eigen keeper na een voorzet van Bruma.

Door een overtreding van Jorrit Hendrix in het zestienmetergebied kwam Sporting kort voor rust onverwacht terug in de wedstrijd. Aanvoerder Bruno Fernandes benutte de strafschop: 2-1. PSV kwam kort na rust weer op een marge van twee doelpunten verschil. Timo Baumgartl scoorde uit een hoekschop van Ihattaren. In de 81ste minuut maakte invaller Pedro Mendes de 3-2, maar verder kwam Sporting niet.

Om 21.00 uur beginnen ook Feyenoord en AZ aan hun eerste groepswedstrijd in de Europa League. Feyenoord speelt in Schotland de uitwedstrijd tegen Rangers FC, AZ gaat in Servië op bezoek bij Partizan Belgrado. (ANP)