Na een half uur in de wacht te hebben gestaan bij de vakbond, vraag ik of het telefoonnummer en e-mailadres van de belangenbehartiger kan krijgen. Dat kan helaas niet in verband met privacywetgeving, krijg ik te horen. Wel kan ik u zeggen, zegt de telefonist, dat de mailadressen bestaan uit voornaam.achternaam@vakbond.nl.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 19 september 2019