OM: direct maatregelen genomen voor beveiliging in zaak-Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag, na het nieuws over de moord op advocaat Derk Wiersum, maatregelen getroffen voor de beveiliging van betrokkenen bij de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi. Hoofdofficier Fred Westerbeke heeft dat woensdagavond gezegd in actualiteitenrubriek Nieuwsuur.

Het OM heeft gekeken naar de beveiliging „van bepaalde advocaten, officieren en andere mensen”. „Er zijn vandaag nadere maatregelen getroffen, omdat we natuurlijk deze informatie hebben, namelijk dat het gebeurd is”, aldus Westerbeke. Hoe de betrokken personen nu precies beveiligd zijn, wilde de hoofdofficier niet zeggen.

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. Die wordt verdacht van meerdere moorden. Kort nadat in 2018 bekend was geworden dat het OM met de kroongetuige B. samenwerkte, werd diens broer gedood. Advocaat Wiersum werd woensdagochtend in zijn woonwijk doodgeschoten, de dader is gevlucht.

Woensdagmiddag werd bekend dat een speciaal team van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zich zou buigen over de beveiliging van mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de zaak tegen Taghi. Het OM blijft werken met kroongetuigen, stelde hoofdofficier Westerbeke ‘s avonds in Nieuwsuur. Volgens hem is dat soort getuigen in sommige strafzaken noodzakelijk.

Donderdag overlegt ministerie van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) bij het OM over verdere maatregelen. Een bericht van de website rechtspraak.nl meldt donderdagochtend dat bij gerechtsgebouwen en de Raad voor de rechtspraak de vlaggen halfstok worden gehangen. De moord op de advocaat wordt „rnstige bedreiging van onze rechtsstaat” genoemd.

Deze gebeurtenis is naast een persoonlijk drama ook een ernstige bedreiging van onze rechtsstaat. Het is van groot belang dat advocaten, officieren en rechters hun werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. 2/2 — Rechtspraak (@RechtspraakNL) September 19, 2019

Correctie donderdag 19 september: In een eerdere versie van dit bericht werd Derk Wiersum abusievelijk aangeduid als „de kroongetuige”. Hij was de advocaat van de kroongetuige. Hierboven is dat aangepast.