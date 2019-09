De OESO voorspelt laagste economische groei sinds crisis

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelt de laagste economische groei sinds de economische crisis in 2009. Naar verwachting groeit de wereldeconomie dit jaar met 2,9 procent en in 2020 met 3 procent, meldt de organisatie donderdag. Een dieptepunt was 2009, toen de mondiale economie kromp met 0,1 procent.

Een belangrijke oorzaak van de teruglopende groei is de langlopende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De OESO verwacht voor de Verenigde Staten dit jaar een groei van 2,4 procent, terwijl dit in 2018 nog 2,9 procent was. Voor China wordt voor 2019 een groei van 6,1 procent voorspeld, waar dit vorig jaar nog 6,6 procent was. „Het is nu duidelijk dat de handelsspanningen niet van tijdelijke aard zijn. Het internationale handelssysteem is permanent verstoord”, stelt hoofdeconoom Laurence Boone.

Ook maakt de OESO zich zorgen over de onzekerheid rondom de Britse uittreding uit de EU. „Een No Deal-Brexit zal op de korte termijn veel geld kosten”, schrijft de organisatie. „Het zou ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk in een recessie belandt en dat de economische groei in Europa verder afneemt.”

Hieronder een overzicht van de wereldwijde groeicijfers van de afgelopen jaren: