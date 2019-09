Moeten de klokken van de Westertoren ’s nachts zwijgen?

Als Hans van Vliet (76) in zijn bruine fauteuil neerploft en naar boven kijkt, ziet hij door een klein raampje de top van de Westertoren. Bijna 25 jaar wonen Van Vliet en zijn vrouw Elly (60) op een woonboot pal tegenover de toren; de woning hangt vol met schilderijtjes waarop het ding is afgebeeld. De toren is hun referentiepunt – als Amsterdam op televisie voorbij komt is het altijd zoeken: waar is-ie? Het echtpaar valt met geklingel van de bellen in slaap. En als de klok een keer niet luidt? Elly: „Krijg de tandjes, dan kan ik niet slapen.”

Niet iedereen denkt er zo over. Het college ontving onlangs een brief van een andere buurtbewoner, naar verluidt een nieuwe Amsterdammer, mogelijk een expat. De kerkbellen, staat in de brief zijn „erg luid”. De klokken luiden elk kwartier, daarnaast klinkt een kort deuntje. De briefschrijver stelt een „pauze” voor in de nachtelijke uren, van twaalf tot zes uur ’s ochtends.

Discussie is niet nieuw

Nieuw is de discussie over de nachtelijke klokgeluiden van de Westertoren niet. Ruim tien jaar geleden speelde dezelfde discussie. Toen betoogden nieuwkomers ook dat de klok te luid klonk. Het volume werd naar beneden gebracht, vertelt woonbootbewoner Hans van Vliet.

Op de recente brief volgden op Twitter deze week pittige reacties. „Ik woon er een paar meter vandaan”, aldus Sera Cash, „en hoor de klok heel graag”. Els Schwencke – #donderop – schrijft: „Laat aub die expat opsodemieteren, een beetje de baas spelen over onze prachtige Westertoren.”

In Woerden is de klok nu stil tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends

Wat vinden ze er in de Jordaan zelf van? Een aangenaam nazomers zonnetje schijnt de Bloemstraat in, toeristen verzamelen zich rond het Anne Frank Huis. Ingrid Bouws (69) is onderweg naar haar werk. Bouws is „een echte Amsterdammer”, zegt ze. Geboren in de stad, al dertig jaar woonachtig in de Jordaan. Het geklingel van de bellen en de klok die luidt – ook in de nacht – horen bij de Jordaan, zegt Bouws: „Het is superleuk.” Mensen die daarover zeuren moeten maar „naar het weiland” verhuizen.

Ook Elly en Hans van Vliet dachten aanvankelijk door het geluid van de klokken ’s nachts niet in slaap te kunnen komen, maar, zegt Elly: „Je went er vanzelf aan.” En als de briefschrijver er niet aan went? „Ga dan lekker buiten het centrum expatten, kom niet aan onze Westertoren.”

Klacht serieus nemen

Toch zijn niet alle Jordanezen het daarmee eens. Gerrit van Greuningen (67) kan zich best voorstellen dat als je vlak naast de toren woont, het heftig is en flink trilt. Misschien verkeert de briefschrijver bovendien in een slechte gezondheid of heeft hij last van slaapproblemen. Van Greuningen: „Je moet zijn klacht serieus nemen, en niet zomaar afschrijven.”

Ook Judith Dens (54) – ze slaapt de afgelopen tijd slecht, niet door de toren – bekent dat ze het niet erg zou vinden als de toren ’s nachts wat zachter zou luiden. „Maar wie ben ik om tegen zo’n lange traditie te vechten. Wij zijn onlangs weer terug verhuisd naar de stad, de toren staat hier al eeuwen.”

Helemaal kansloos is de exercitie van de briefschrijver niet. Deze zomer slaagde in Woerden een bewoner erin de Bonaventurakerk stil te krijgen. De bewoner diende een klacht in bij de gemeente over geluidsoverlast, waarop de Omgevingsdienst Regio Utrecht een geluidsmeting afnam. Hun conclusie: de klingelende klokken overschreden het nachtelijk maximum (60 decibel) met tien decibel. De klok is tegenwoordig stil tussen elf uur ’s avonds en zeven uur in de ochtend.

Wacht de Westertoren hetzelfde lot? Elly en Hans van Vliet hopen van niet. „Anders komen wij in opstand.”