Marine VS weet niet wat mysterieuze objecten op opnames door piloten zijn

Een ufo wil de Amerikaanse marine de ovaalvormige voorwerpen op de korrelige beelden niet noemen, maar het legeronderdeel bevestigde woensdag wel tegenover CNN dat het ook niet weet wat de rap versnellende objecten, vastgelegd op infraroodbeelden uit 2004 en 2015, dan wel zijn.

In drie in 2017 en 2018 gepubliceerde video’s, gefilmd via geavanceerde sensoren aan boord van vliegtuigen van de Amerikaanse marine, is sprake van „ongeïdentificeerde luchtfenomenen” of UAP’s, zegt een woordvoerder van de marine woensdag tegen de tv-zender. Eerder waagde het leger zich niet aan uitspraken over de video’s.

In de video uit 2015 is commentaar van de piloten te horen, wanneer zij een mysterieus fenomeen in het luchtruim waarnemen. „Het is een fucking drone, man”, zegt de ene vliegenier tegen de andere. „Er is een hele vloot van ze. Ze vliegen allemaal tegen de wind in.”

Lees ook: Zoeken naar aliens kan nooit kwaad

Stigma

Ufo’s noemt de marine de onbekende objecten niet meer. Dat zou allerlei theorieën oproepen over buitenaards leven, waar piloten niet geassocieerd mee willen worden. „Onze piloten rapporteerden zulke overtredingen van het luchtruim jarenlang niet dankzij het stigma dat rustte op onze oude terminologie en theorieën wat er nu wel en niet in die video’s te zien is.” De marine wil graag dat piloten onbekende objecten melden, omdat deze in toenemende mate een gevaar voor de veiligheid kunnen vormen.

Dat is het echte probleem, zegt een woordvoerder van de marine tegen CNBC. „Elke overtreding van ons luchtruim door ieder vliegtuig of fenomeen, geïdentificeerd of niet, is problematisch vanuit veiligheidsoverwegingen.” De beelden zijn maar een fractie van wat de piloten zien tijdens oefeningen, zegt de woordvoerder. Veel ufo’s - unidentified flying objects - of UAP blijken later toch verklaarbaar: het zijn bijvoorbeeld vogels of natuurfenomenen. Ook drones worden steeds vaker gezien.