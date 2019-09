Rutte: rommelen aan rekenrente is gevaarlijk Volgens Geert Wilders zijn mensen voor de gek gehouden met het pensioenakkoord, omdat de pensioenen toch gekort gaan worden. Rutte wil kijken of "onnodige kortingen" op pensioenen voorkomen kunnen worden, maar wil niet aan de rekenrente "rommelen", zoals Wilders voorstelde. Met de rekenrente wordt berekend of de pensioenfondsen in de toekomst nog voldoende middelen hebben om pensioenen uit te keren. Rutte stelt dat de rendementen zijn teruggelopen - dit jaar zijn die zelfs negatief. "Als je op basis daarvan de pensioenen verhoogt, is dat gevaarlijk. Je krijgt dan de situatie dat jonge mensen zeggen: ik wil af van dat verplichte systeem." Wilders wil, net als Henk Krol, dat in elk geval kortingen voor volgend jaar worden voorkomen. Rutte wil dat niet toezeggen. Hij wil buiten de pensioenen om wel "alles doen" om de koopkracht van ouderen op peil te houden. Hij wijst er ook op dat er wel pensioenfondsen zijn die wel voldoende buffers hebben, en de pensioenen wel kunnen indexeren. pdekoning Petra de Koning Op dag 1 #APB zat @HenkKrol al steeds te knikken als Wilders praatte. Nu zwaait hij de PVV-leider bij de interruptiemicrofoon lof toe, open armen: ‘Fijn’, zoals die opkomt voor ouderen 19 september 2019 @ 09:52 Volgen

Rutte ziet wel wat in speciale drugseenheid Rutte moet nu reageren op plannen uit de Tweede Kamer om criminaliteit aan te pakken. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil een speciale drugseenheid bij de politie, desnoods versneld via een noodwet. Rutte lijkt daar ook wel wat in te zien. Hij zegt dat hij bereid is om "onorthodoxe maatregelen" te nemen "op korte termijn". Rob Jetten wil weten hoe de verdienmodellen van criminelen ontmanteld kunnen worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij iedereen, stelt Rutte. "Het begint bij 18-jarige jongeren die naar een dancefeest gaat en een pilletje neemt. En bij een scholier die naar de coffeeshop gaat en zijn eerste jointje rookt." Volgens Jetten is dat probleem vergroot door de 'war on drugs' die uit de Verenigde Staten is overgewaaid. Volgens Jesse Klaver heeft Rutte het de politie moeilijker gemaakt, omdat er fors is bezuinigd op de politie. "De operationele sterkte is volgend jaar lager dan in 2012." Rutte wijst erop dat Nederland door een zware economische crisis is gegaan en dat de staatsfinanciën op orde gebracht moesten worden. “De politie heeft moeten ervaren dat er moeilijke maatregelen genomen moesten worden, als Klaver dat bedoelt: eens”, aldus Rutte.

Rutte: wie wel eens een pilletje gebruikt, is onderdeel van de drugsketen Volgens Mark Rutte zijn alle mensen die wel eens een pilletje gebruiken "onderdeel van de keten" die oorzaak zijn van de problemen met criminaliteit in Nederland. Het probleem is groter dan alleen Amsterdam, aldus Rutte: er zijn ook mensen in Brabant die onder druk worden gezet om een wietplantage te beginnen. "Wij willen hen laten weten dat we hen steunen om aan de goede kant te komen staan." apjvalk Guus Valk Het doodgewone pilletje in het weekend. Kamerleden (en nu @MinPres ) praten erover alsof heel Nederland niks anders doet. #APB19 19 september 2019 @ 08:53 Volgen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wijst Rutte er op dat alleen woorden niet genoeg zijn. Hij vraagt wat Rutte er aan wil doen "om deze oorlog te winnen". Rutte antwoordt dat er extra geld is uitgetrokken om ondermijning aan te pakken en crimineel vermogen af te pakken. Ook wil Rutte de bevoegdheden van politie, justitie en burgermeesters uitbreiden. Lodewijk Asscher wijst Rutte er op dat er problemen zijn met de politiecapaciteit, en wil extra geld. De premier stelt dat er al wordt geïnvesteerd in de politie, en wil geen extra geld toezeggen.

Wilders wil weten: is Rutte nog wel de baas in Nederland? Mark Rutte begint met het condoleren van de nabestaanden van advocaat Derk Wiersum. Geert Wilders wil weten: is Mark Rutte nog wel de baas in Nederland, of is de mocromaffia de baas? Hij wijst op eerdere aanslagen, zoals de moord op de kroongetuige, de raketaanslag op de redactie van Panorama en bedreigde journalisten. tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Waarom Wilders een veel betere politicus is dan Baudet. PVV-voorman zet meteen toon 2e dag door Rutte aan te spreken op het grote verhaal van dit moment, de advocatenmoord. Andere fractievz’ers volgen; Baudet voorlopig niet gezien #APB19 19 september 2019 @ 09:08 Volgen Rutte antwoordt dat het kabinet en het parlement nog het gezag in Nederland hebben. "Maar onze tegenstander maakt het ons wel moeilijk." Hij wijst erop dat er duizenden mensen bij politie en justitie bezig zijn om de misdaad te bestrijden. Het debat verzandt dan in een discussie of er een Marokkanenprobleem is. Volgens Rutte is er een probleem met de mocromaffia, niet met Marokkanen. Wilders is het daar niet mee eens: "Die criminelen komen niet uit Noorwegen."

Rutte begint om 10.30 uur Premier Mark Rutte begint om 10.30 uur met het beantwoorden van alle vragen die gisteren zijn gesteld. Het zal in elk geval gaan over de miljarden die het kabinet via een investeringsfonds wil gaan besteden - alle partijen hadden daar hun eigen plannetjes voor. De oppositie maakte het Rutte III gisteren niet moeilijk, zagen Lamyae Aharouay en Guus Valk.