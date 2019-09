KPN heft XS4ALL op ondanks bezwaren ondernemingsraad

Telecombedrijf KPN heft dochteronderneming XS4ALL op, ondanks bezwaren van de ondernemingsraad (OR). Dat heeft KPN donderdagochtend bekend gemaakt. De zelfstandige ondernemingsraad van XS4ALL adviseerde begin deze maand de opheffing niet door te zetten omdat het geen voordelen zou opleveren. Dat advies legt KPN naast zich neer.

KPN besloot in januari de diensten van XS4ALL bij de eigen organisatie onder te brengen. Die beslissing stuitte op veel weerstand. Ruim 53.000 XA4ALL-klanten tekenden een online petitie. Een actiegroep van (ex-)medewerkers bereidt een zelfstandige doorstart voor en wil in gesprek met de nieuwe KPN topvrouw Dominique Leroy.

KPN schrijft in een persbericht dat klanten beter zijn geholpen door „alle dienstverlening onder één dak” onder te brengen. Met het opheffen van XS4ALL komt volgens KPN capaciteit vrij om „sneller te innoveren en te digitaliseren”. „Dat is een belangrijk voordeel in de zeer concurrerende Nederlandse telecommarkt”, aldus het telecombedrijf.