Iran gaat vrouwen toelaten bij interlands nationale voetbalelftal

Iraanse vrouwen mogen binnenkort interlands van het nationale voetbalelftal bijwonen in het stadion. Dat heeft de Iraanse minister van Sport Masoud Soltanifar donderdag bekendgemaakt. Voetbalstadions zijn sinds de Iraanse revolutie van 1979 verboden terrein voor vrouwen.

Volgens de minister zijn in het Azadi-stadion in Teheran, waar de nationale ploeg van Iran zijn thuiswedstrijden afwerkt, alle voorbereidingen getroffen, zodat vrouwen naar het stadion kunnen komen. Er zouden vrouwentoiletten zijn gebouwd en speciale tribunes zijn gemaakt waar vrouwen kunnen zitten.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van de Iraanse nationale ploeg staat gepland voor 10 oktober. Dan speelt Iran in Teheran een kwalificatiewedstrijd tegen Cambodja. De FIFA gaat ervan uit dat vrouwelijke fans dan al toegelaten zullen worden. Een kleine groep vrouwen mocht voor het laatst vorig jaar oktober wel aanwezig zijn bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Iran en Bolivia.

Zelfverbranding vrouwelijke fan

Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, sprak donderdag nog zijn hoop uit dat de Iraanse autoriteiten „de onaanvaardbare situatie” rondom vrouwen snel zouden wijzigen. Een FIFA-delegatie heeft daarover in Iran gesproken

Vorige week overleed een vrouwelijke Iraanse voetbalsupporter, die zichzelf in brand had gestoken voor een rechtbank, aan haar verwondingen. De 29-jarige vrouw had geprobeerd illegaal een voetbalstadion binnen te gaan. Vermomd als man wilde ze een wedstrijd van haar favoriete club FC Esteghlal bijwonen. Ze werd daarbij ontdekt en vervolgens gearresteerd. Prominente Iraanse voetballers uitten na de protestactie van de vrouw hun zorgen op de sociale media.

Ook Madelon Bosman, partner van de Nederlandse voetballer Kevin Jansen, die uitkomt voor het Iraanse Gol Gohar Sirjan FC, werd vorige week van een Iraanse tribune verwijderd. De club van Jansen had ervoor gezorgd dat Bosman bij de uitwedstrijd tegen Saipa FC aanwezig kon zijn. Na een klein half uur spelen werd ze op de schouder getikt, vertelde ze tegen de NOS. Bosman werd uit het stadion gezet en mocht in een ander gebouw de wedstrijd op de televisie afkijken.