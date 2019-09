Imam weg bij Rotterdamse moskee na omstreden uitspraken

Imam Said Abarkan is niet meer de voorganger in de Essalammoskee in Rotterdam, vanwege controversiële uitspraken. Dat bevestigt de moskee aan persbureau ANP donderdag na berichtgeving door het AD.

Het vertrek van Abarkan is „in het belang van de toekomst van de moskee”, laat een woordvoerder van de moskee weten. De Essalammoskee is de grootste van Nederland.

De imam kwam vorige week in opspraak vanwege de uitspraak dat moslims alleen thuishoren in een islamitisch land en dat zij uiteindelijk uit Nederland moeten vertrekken. Abarkan deed de uitspraak voordat hij werkzaam was voor de Essalammoskee. Het bestuur van de Rotterdamse moskee laat aan het AD weten juist betrokken te willen zijn bij de Nederlandse samenleving. Zij was niet op de hoogte van Abarkans salafistische achtergrond.

De uitspraken van Abarkan kwamen aan het licht door een onderzoek van NRC en Nieuwsuur naar onderwijs op radicaal-islamitische scholen, dat vorige week werd gepubliceerd. Het bestuur ging met de imam in gesprek. Hij zou zich hebben gedistantieerd van de uitspraken. Uiteindelijk zijn de partijen „in goed overleg” uit elkaar gegaan, stelt de woordvoerder van de Essalammoskee tegenover het AD. De moskee was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

