Ihattaren neemt PSV bij de hand

Het is nog geen jaar geleden dat Mohamed Ihattaren hoopte dat hij bij PSV in de winterstop heel misschien mee mocht op het trainingskamp met de grote jongens. „Ik wil zo snel mogelijk naar één, maakt niet uit hoe”, zei hij toen tegen NRC. 16 was hij toen, zijn klasse was zijn leeftijd al ver vooruitgesneld.

Nu is Ihattaren, 17 inmiddels, niet meer weg te denken uit dat elftal van de grote jongens. Hij bewees dat donderdagavond in Eindhoven maar weer eens. PSV won met 3-2 van Sporting CP en Ihattaren was bij alle drie de goals betrokken.

Een belangrijk aandeel in een belangrijke overwinning. Tegen de ploeg uit Lissabon, de nummer drie van Portugal vorig seizoen, de ploeg die toch als grootste concurrent in groep D van de Europa League mocht worden beschouwd.

Een 17-jarig supertalent, begonnen bij SV Houten in Utrecht en daarna opgepikt en bij de F’jes in Eindhoven gestald. Een broekie dat inmiddels de grote mannen bij de hand kan nemen, zich wekelijks onderscheidt. Zijn rol in de 5-0 tegen Vitesse van afgelopen zondag sneeuwde onder doordat Donyell Malen alle vijf die goals maakte, maar donderdag was hij meer dan zichtbaar.

Vooral zijn steekbal in de negentiende minuut op diezelfde Malen, buitenkant voet, sprong in het oog. Vanaf halverwege de eigen helft, met een wipje, stuurde hij de spits de diepte in, die vervolgens naar binnen kapte en kundig afrondde, binnenkant paal. 1-0.

Aan de 2-0, amper vijf minuten later, stond hij aan de basis door de bal mee te geven aan Bruma op de rechterflank, wiens voorzet op Malen door Sporting-verdediger Sebastián Coates werd binnengegleden.

De derde goal, nadat Sporting uit een strafschop op 2-1 was gekomen, kwam vlak na rust uit een hoekschop van Ihattaren. Timo Baumgartl kreeg de bal voor zijn voeten en schoot hard binnen.

Trainer Mark van Bommel was op de persconferentie na de wedstrijd vol lof over Ihattaren, die nog steeds moet kiezen of hij voor het Marokkaans of Nederlands elftal wil uitkomen in de toekomst. „Hij groeit echt. Mohamed laat het elke wedstrijd zien, maar hij is nog altijd maar 17 jaar.” Maar er wordt voorzichtig gedaan met het grote talent, ook vanwege zijn jonge leeftijd. „Als ik hem af en toe rust kan geven, laat ik dat niet na.”

Zondag wacht de eredivisietopper tegen Ajax. Mogelijk een nieuw moment voor Ihattaren om te tonen hoe belangrijk hij is geworden.

Nederlandse clubs Verlies Feyenoord, AZ gelijk De twee andere Nederlandse clubs in de Europa League zijn de groepsfase minder goed begonnen. Feyenoord verloor in Glasgow van Rangers FC (1-0), AZ speelde met 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado. Sheyi Ojo zorgde voor de enige goal van de wedstrijd in Schotland, waar voorafgaand een minuut stilte werd gehouden voor de woensdag aan ALS overleden Fernando Ricksen, oud-speler van de Rangers. AZ kwam via Calvin Stengs snel op voorsprong in Belgrado, maar moest het na een rode kaart voor Jonas Svensson in de 27ste minuut de rest van de wedstrijd met tien man zien te redden tegen Partizan. Bibras Nathko maakte beide goals voor de Serviërs, Myron Boadu zorgde voor de 2-2-eindstand.

