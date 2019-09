Huiszoekingen Belgische justitie bij aankomend KPN-topvrouw Leroy

Het Openbaar Ministerie in België heeft donderdag huiszoekingen gedaan bij aankomend KPN-topvrouw Dominique Leroy. Justitie in België bevestigt bij Belgische media dat er meerdere huiszoekingen zijn gedaan „in het kader van een gerechtelijk onderzoek”. Er zouden zowel huiszoekingen zijn gedaan op haar thuisadres en haar kantoor bij telecombedrijf Proximus, waar zij vertrekt als topvrouw.

Volgens verschillende Belgische media, waaronder De Standaard en De Tijd, hebben de huiszoekingen te maken met een onderzoek naar handel met voorkennis. Begin deze maand maakte financiële toezichthouder FSMA bekend te onderzoeken of de 54-jarige Leroy haar aandelen van Proximus met voorkennis heeft verkocht.

Leroy verkocht begin augustus 10.840 Proximus-aandelen voor ongeveer 285.000 euro, haar eerste aandelentransactie in drie jaar. Rond die tijd was ook haar sollicitatiegesprek met KPN, een maand later kondigde ze haar vertrek aan. Een aankomend vertrek wordt gezien als koersgevoelige informatie.

Koersdaling

Leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven in België zijn verplicht alle beurstransacties hoger dan 5.000 euro te melden. De dag na aankondiging van haar vertrek, ruim een maand na de aandelentransactie, daalde het aandeel van Proximus met 2,5 procent. Leroy zegt dat ze op het moment van de transactie nog niet had besloten het bedrijf te verlaten.

Vrijdag is de laatste dag van Leroy als bestuursvoorzitter van Proximus. Ze zou aanvankelijk tot 1 december blijven, haar eerste dag bij KPN, wat leidde tot wilde stakingen binnen Proximus. Werknemers protesteren tegen een grote bezuinigingsactie die begin dit jaar werd aankondigd, waardoor 1.900 banen verdwijnen.