Facebook en Instagram doen dieetreclame in de ban

Foto’s en berichten die diëten of plastische chirurgie aanprijzen, worden vanaf donderdag beperkt weergegeven op Facebook en het aanverwante platform Instagram. Op die platforms worden strengere regels van kracht voor inhoud die verwijst naar dergelijke producten.

Facebook en Instagram nemen verschillende maatregelen tegen berichten over onrealistische of ongezonde afvalmethodes en dieetproducten. Als in begeleidende teksten met een link naar een dergelijk product „een wonderbaarlijke claim” over de effectiviteit daarvan staat, wordt de post verwijderd. Op andere berichten over afvallen of cosmetische ingrepen komt een leeftijdsbeperking. Die berichten worden pas weergegeven als een gebruiker aangeeft ouder dan achttien jaar te zijn.

Lees ook: het taboe op plastische chirurgie is er wel af, mede door beroemdheden die op Instagram vertellen wat ze hebben ‘laten doen’

Organisaties en activisten die zich bezighouden met het welzijn en online gedrag van jongeren reageren positief op de nieuwe regels, die woensdag zijn aangekondigd. Instagram wil dat het platform „een positieve plek is”, laat een woordvoerder weten aan The Guardian. De directeur van Instagram erkent dat „hoewel veel mensen zich op hun gemak voelen bij het delen van hun echte zelf in berichten, er ook druk is, zeker voor jongeren” om zich op een bepaalde manier te presenteren.

Instagram werkt al enige tijd aan manieren om die „druk” te verlichten. Zo experimenteert het bedrijf met het weglaten van likes. Gebruikers kunnen zelf ook berichten aangeven die niet voldoen aan de nieuwe regels voor dieet- en chirurgiereclame.