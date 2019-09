Criminal, Cheat en andere series die in week 38 verschenen

Criminal

De nieuwe misdaadserie Criminal speelt zich volledig af in verhoorkamers van vier verschillende Europese politiebureaus. Elk deelnemend land in de serie (Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje) krijgt drie afleveringen. De afleveringen zijn gemaakt met lokale acteurs en crews. In de Engelse versie zien we onder anderen David Tennant, bekend van Broadchurch en Doctor Who. Netflix, twaalf afleveringen.

Disenchantment 2

De animatieserie van Simpsons-bedenker Matt Groening is toe aan een tweede reeks. Disenchantment speelt zich af in een middeleeuwse fantasiewereld. Prinses Bean is een alcoholverslaafde tiener die rebelleert tegen haar vader, koning Zøg. Het eerste seizoen eindigde met een cliffhanger. Vorig jaar spraken we met producer Josh Weinstein, die de serie creëerde met Groening: „Animatie geeft veel meer vrijheid”. Netflix, tien afleveringen.

Surviving R. Kelly

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly werd al jaren beschuldigd van seksueel misbruik van jonge vrouwen, maar na de uitzending van docuserie Surviving R. Kelly lijkt hij definitief van zijn voetstuk gevallen. In de serie vertellen vermeende slachtoffers over misbruik door de zanger. Kelly zit inmiddels vast en wacht op zijn proces. Videoland, zes afleveringen.

Cheat

Een Britse thrillerserie over een docent aan de Universiteit van Cambridge die een studente verdenkt van fraude. De manipulatieve studente laat het er niet bij zitten en de zaak escaleert. NPO Start Plus, vier afleveringen.