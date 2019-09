Aanslag bij ziekenhuis Afghanistan: 20 doden

Door een aanslag met een vrachtwagenbom bij een ziekenhuis in het zuiden van Afghanistan zijn donderdag zeker twintig doden gevallen. Ook raakten negentig mensen gewond, meldt een plaatselijke autoriteit aan persbureau Reuters. De aanslag verwoestte delen van het ziekenhuis en verschillende ambulances. De Talibaan hebben de aanslag opgeëist.

Onder de slachtoffers zijn vrouwen, kinderen, patiënten die in het ziekenhuis lagen en hulpverleners, zei een plaatselijke autoriteit. In het puin wordt nog steeds gezocht naar doden en gewonden, dus mogelijk lopen de aantallen nog op. De Talibaan verklaarden dat een nabijgelegen gebouw van de Afghaanse veiligheidsdiensten het doelwit van de aanslag was.

Lees ook: Trump trekt stekker uit vredesoverleg met Taliban

President Ashraf Ghani veroordeelde de aanslag via zijn woordvoerder op Twitter: „De Talibaan blijven burgers aanvallen terwijl hun leiders naar Iran en Rusland afreizen.” Daarmee verwijst hij naar een delegatie van de terroristische organisatie die steun in het buitenland zoekt met oog op de onlangs opgeschorte vredesonderhandelingen.

De Talibaan plegen geregeld aanslagen in Afghanistan. Volgende week kiezen de Afghanen een nieuwe president. In aanloop naar de stembusgang hebben de Talibaan gedreigd met aanslagen op verkiezingsbijeenkomsten en stemlokalen. Zij willen de bevolking ontmoedigen te gaan stemmen. De Talibaan weigeren het gezag van de huidige regering te erkennen.

Begin deze maand werden de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Talibaan opgeschort. Aanleiding hiervoor was de dood van een Amerikaan bij een aanslag.