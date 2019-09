Het gezamenlijk inkomen van de personen die binnen een dag op mijn scherm voorbijkwamen, was zelden zo hoog als afgelopen dinsdag. Eerst was het koningshuis de hele middag in beeld, daarna speelde Ajax de eerste wedstrijd van de Champions League. Ajax en het koningshuis, zie dat qua inkomen maar te overtreffen.

Prinsjesdag volgde ik in geval het landsbestuur iets over sport zou zeggen waar ik over tekeer kon gaan, maar het woord sport viel in de troonrede slechts een keer, half verorberd in de samenstelling sportakkoord, toen de koning voorlas over de zorg.

Dat Ajax ’s avonds met 3-0 van Lille won kon mij amper opvrolijken omdat ik ’s ochtends, met gebrekkig gevoel voor timing, de belastingen had betaald. De hele dag was mij ingewreven dat dat bedrag goeddeels naar die feestneuzen in die koets was gegaan. De reden om het koningshuis in stand te houden wordt meestal gezocht achter woorden als nationale eenheid en visitekaartje, maar laat dat nu net functies zijn die voetbal optimaal vervult.

Onlangs werd bekend dat Amalia vanaf haar achttiende een vergoeding van 4.000 euro per dag zal krijgen. Ook voetballers ontvangen al jong een riant salaris, maar van hun sponsors, niet van de belastingbetaler. Bovendien kopen voetballers daarmee zelf hun spullen en regelen het onderhoud daarvan. De koninklijke familie legt die bonnetjes doodleuk bij ons neer.

Als er gewerkt moet worden, komen voetballers allemaal opdagen, maar de Triple A was er op Prinsjesdag niet. Misschien moet ik dat uitleggen. De AAA was een extreemrechts doodseskader dat in de jaren zeventig in Argentinië opereerde: Alianza Anticomunista Argentina, daarom worden Amalia, Alexia en Ariane door de Nederlandse Latino’s met historisch besef, de Triple A genoemd.

Ajax had wel drie prinsen op het veld lopen: Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. Omwille van het bruggetje deed ik of je zou moet kunnen scoren om prins te zijn, maar dat is natuurlijk flauwekul want een van de wezenlijke verschillen tussen voetballers en adel is dat voetballers iets moeten kunnen.

Als Oranje, het elftal niet de familie, op Prinsjesdag op de winkel van de Oranjes zou passen, zou het wel goedkomen. Virgil van Dijk kan die troonrede wel voorlezen en zwaaien op een balkon kunnen alle spelers. Sterker, de voetballers zouden niet alleen stijfjes wuiven maar ook dansen en springen en het servies laten zien.

Als de Oranjes de zaken op het veld zouden waarnemen kan Nederland alleen winnen met hulp van geallieerden. En toch, als je de koninklijke familie zou opstellen, zou elke wedstrijd binnen de kortste keren uitverkocht zijn. Zo onrechtvaardig is die hele constructie rond het koningshuis.

Het andere wezenlijke verschil tussen koningen en voetballers is dat voetballers hun plek moeten verdienen en hem ook weer verliezen. Koningen niet. Die worden landskampioen geboren en landskampioen begraven, zonder talent, zonder afzien en zonder belasting te betalen.

Uit de Republiek Argentinië (zo heet het land van de koningin officieel) had Ajax twee inwoners opgesteld: Tagliafico en Lisandro Martínez. Ik vraag me af wat zij zouden antwoorden gevraagd wat de Triple A is: 1) Doodseskader, 2) Hoge kredietwaardigheid of 3) ¿Qué?

Carolina Trujillo is schrijfster.