In Portugal zijn 147 aanklachten ingediend tegen Football Leaks-klokkenluider Rui Pinto. Dat heeft de Portugese aanklager donderdag bekendgemaakt. De 30-jarige Pinto wordt verdacht van afpersing, sabotage, het op illegale wijze verkrijgen van informatie en schending van briefgeheim.

De Portugese aanklager stelt dat Pinto zichzelf van 2015 tot 2019 „ongeoorloofd toegang verschafte tot computers en mailboxen van anderen” en op die manier vertrouwelijke documenten als spelerscontracten en transferovereenkomsten stal. Ook zou hij investeringsfonds Doyen Sports hebben proberen af te persen voor „een bedrag tussen de 500.000 en 1 miljoen euro”.

Pinto, die begin dit jaar uit de anonimiteit trad, deelde meer dan zeventig miljoen documenten, waarvan veel strikt geheim, met Der Spiegel. Het Duitse weekblad analyseerde alle documenten samen met onderzoeksnetwerk European Investigative Collaborations (EIC), waar ook NRC deel van uitmaakt.

De onthullingen over illegale zaken in het profvoetbal die daaruit volgden, hebben de afgelopen jaren veel gevolgen gehad. In meerdere landen werden onderzoeken gestart naar spelers, hun agenten, advocaten en belastingadviseurs. Cristiano Ronaldo en andere internationale topspelers moesten miljoenen aan boetes en achterstallige belasting betalen.

Verdeeldheid

Binnen de Europese Unie bestaat verdeeldheid over de rol van Pinto. Portugese autoriteiten zien hem als hacker die een misdrijf heeft begaan, Franse justitie als getuige in het onderzoek naar door Football Leaks onthulde zaken. Op verzoek van Portugal werd Pinto in januari gearresteerd in Hongarije, drie maanden later werd hij uitgeleverd aan Portugal.

De aanklager heeft verzocht om de voorlopige hechtenis van Pinto te verlengen. Het Openbaar Ministerie in Portugal is naar eigen zeggen nog bezig om meer „gecodeerde informatie op in beslag genomen apparaten” te onderzoeken. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen Pinto van start gaat.

Football Leaks NRC publiceerde in 2016 en in 2018 samen met andere Europese media verhalenseries over Football Leaks, met onthullingen over de internationale voetbalwereld. Onderwerpen waren bijvoorbeeld miljardairs die ongeoorloofd geld in clubs pompen en oneerlijke concurrentie tussen clubs, waardoor de grote almaar machtiger worden en de kleine achterblijven. Het Duitse weekblad Der Spiegel verkreeg de data via klokkenluidersplatform Football Leaks en deelde ze met het internationale netwerk van onderzoeksjournalisten EIC, waarvan NRC deel uitmaakt.

en dit onderzoeksproject. Reageren? onderzoek@nrc.nl