14-jarige jongen vast voor fatale mishandeling 71-jarige Hagenaar

Een 14-jarige jongen is woensdag door de politie in Den Haag gearresteerd op verdenking van mishandeling van een 71-jarige man. Dat meldt de politie donderdag. De jongen had zichzelf woensdag aangegeven.

De 71-jarige man overleed maandag aan de gevolgen van een mishandeling door een groep jongeren op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. De man liep na de mishandeling naar huis en raakte daar onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.

Het onderzoek naar andere verdachten in de zaak gaat volgens de politie „onverminderd verder”. Volgens Omroep West zou het gaan om een groep van zes jongeren. De man zou de jongens hebben gevraagd of zij uit de weg wilden gaan. Daarop zou een ruzie zijn ontstaan. De politie kan in verband met het lopende onderzoek niet bevestigen of dit de aanleiding is.