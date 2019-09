Zwart-wit denken om goed met kleur te kunnen werken

De cursus vakantietekenen die Siegfried Woldhek elke zomer voor de Achterpagina maakt, is onverminderd populair. Dat blijkt uit het aantal lezers dat een waterverfschilderij instuurde (165, weer meer dan het jaar ervoor), maar ook uit hun mails waarin één van hen schrijft „het hele jaar uit te kijken naar de cursus”.Dit jaar was het thema kleur. Woldhek gaf uitleg en tips over het gebruik van schaduwen, toonwaarden, mengen en glaceren.



Met imponerende wijsheden als: „Om goed met kleur te kunnen werken, is het essentieel de wereld in zwart-wit te zien.” Net als vorig jaar waren er weer veel vrolijke vakantietaferelen onder de inzendingen. Het stemde de jury, bijeen in september, enigszins weemoedig. Niet in het minst omdat de najaarsregen tijdens de selectie fel tegen de kantoorruiten sloeg.



Daar paste de wat sombere jungle van lezer Natalie Diekmann goed bij. In haar mail schrijft ze „heel gelukkig” te zijn in Nederland, waar ze sinds 15 jaar woont, maar ze maakt zich ernstige zorgen over haar geboorteland Venezuela. Het schilderen van tropische „dingen helpt enorm”.

De winnaar, gekozen door Siegfried Woldhek, is Christien Klein, met haar schilderij van het Schotse landschap in Glen Dee. Ná de regen, schreef ze erbij. Waarom wint zij? Omdat ze kleur snapt, zegt Woldhek. „Warme, verzadigde kleuren op de voorgrond, koele op de verre bergen. En omdat ze kleur durft te gebruiken.” Ze mag aanschuiven bij één van de workshops van Woldhek.