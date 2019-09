Waarom maak je als klassiek musicus een debuut-cd? En hoe doe je dat?

Ensemble Oerknal ‘vierde’ met debuut-cd Narrow numerous zijn vijfjarig bestaan. „Het is voor ons vooral een visitekaartje”, zegt cellist René van Munster. „Een cd helpt met je imago, toont een bepaalde kwaliteit. De cd-branche is tegenwoordig al een niche, en dan spelen wij ook nog eens niche-muziek. Maar de immateriële waarde is groot: we zijn trots, en het versterkt onze identiteit. Hier staan we.”

Violiste Merel Vercammen maakte met pianiste Dina Ivanova Symbiosis, met werk van César Franck, Poldowski en de Nederlandse Mathilde Wantenaar . De onbekende muziek van de vergeten Poldowski en de jonge Wantenaar voor het voetlicht brengen noemt Vercammen „een van de belangrijkste beweegredenen” om het album te maken. „Muziek voelt iedere keer anders. Daarom is het goed om een album op te nemen: dit is hoe deze stukken nu voelen, wie ik nu ben.”

De waarom-vraag is eigenlijk simpel: artistieke noodzaak. Mezzosopraan Marine Fribourg bracht met vocaal kwartet Damask O schöne Nacht uit, met weinig bekende kwartetmuziek van Brahms en tijdgenoten. „Brahms’ stukken vormen de kern van het repertoire voor vocaal kwartet”, zegt Fribourg, „maar ze zijn veel te onbekend. Ze vormen ook ónze kern. Het ontwikkelen van de klank van een ensemble kost veel tijd, maar na vier jaar waren we er klaar voor. Op deze cd hoor je wie wij zijn. Dit is onze identiteit.”

Hoeveel kost het?

Over één ding zijn de vier het eens: met hun album verdienen ze geen stuiver. Sterker nog, ze leggen er geld op toe. Alle vier hebben ze een crowdfundingsactie opgezet om hun album te financieren. Daarnaast waren er bijdragen van fondsen, leningen, of werden simpelweg de spaarpotten omgekeerd. Damask investeerde de opbrengsten van optredens integraal in het album, wat mogelijk was doordat de leden met andere projecten in hun levensonderhoud konden voorzien.

De omzet van de muziekindustrie vertoonde sinds de jaren 90 een dalende trend, maar stijgt sinds 2015 weer voorzichtig. Streamingsdiensten (die verhoudingsgewijs weinig uitkeren aan musici) hebben een marktaandeel van ruim 70 procent. Gouden of zelfs platina platen komen nog wel voor, maar het zijn steeds dezelfde namen: pianobroers Jussen, harpiste Lavinia Meijer en uiteraard stervioliste Janine Jansen. De vereisten voor goud zijn in de loop der jaren wel naar beneden bijgesteld; tegenwoordig geldt voor klassieke albums: 10.000 is goud, 20.000 platina. Tot 2008 waren dat 15.000 (goud) en 25.000 (platina). Voor popmuziek zijn de aantallen dubbel zo hoog.

De budgetten varieerden van 6.755 tot 22.513 euro (zie kaders). Daarvan werden de studio en de geluidstechnicus betaald, soms onkosten tijdens de opnameperiode (reis en verblijf) en natuurlijk de productie van de cd en het hoesje. De musici verdienden exact nul euro. De opbrengsten van cd-verkoop zijn marginaal en vloeien in vrijwel alle gevallen terug in het project (afbetalen van leningen) of worden gebruikt om een volgend project te financieren.

Gitarist Martin van Hees vond crowdfunding „heel stressvol”. Hij heeft er veel werk in gestoken, maar voelde zich bij dit „soort van handje-ophouden” ongemakkelijk. De actie was niettemin een succes. „Ik kreeg veel enthousiaste reacties, en je bouwt een netwerk op.” Daarnaast werd Van Hees gesponsord door nieuwemuziekfestival Gaudeamus.

René van Munster van Oerknal coördineerde de crowdfunding voor debuut-cd Narrow numerous. „Dat is véél werk, kan ik je zeggen! Wij spelen hedendaagse muziek en het is telkens weer een puzzel om iets voor elkaar te krijgen. De totstandkoming van het album was een lang, frustrerend proces. Soms zat ik echt met de handen in het haar. Financieel ging het allemaal net, niemand kreeg salaris. We deden het uit liefde voor de muziek.”

Anderen ging het makkelijker af, ook omdat een solist of een duo logistiek wendbaarder is dan een ensemble als Oerknal, en dus goedkoper kan opereren. Violiste Vercammen vond het vooral „ontzettend leuk” om via crowdfunding mensen bij het project te betrekken. „Ik kreeg zelfs berichten van middelbareschoolleraren!” Daarnaast ontving ze ondersteuning van Het Kersjesfonds, dat haar al eerder had geholpen; zo’n connectie heeft een grote meerwaarde, want „fondsen helpen musici graag duurzaam op weg”.