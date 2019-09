Val en wederopstanding van de Schotse topclub Rangers FC

Supporters van Glasgow Rangers konden zeven jaar geleden hun sjaaltjes wegstoppen in een doos op zolder. Mismanagement, belastingontwijking en schulden van miljoenen euro's leidden in juni 2012 tot het faillissement van de topclub uit Schotland. Daarmee leek de clubhistorie van 140 jaar definitief de geschiedenisboeken in te gaan.

Maar de club kreeg een andere eigenaar, maakte een doorstart en kreeg een nieuwe naam – Rangers FC. Wel moesten ze opnieuw beginnen in de vierde en laagste Schotse profvoetbalcompetitie, de Third Division.

Nu, 87 maanden na het faillissement, speelt Rangers FC donderdag thuis tegen Feyenoord in de Europa League.

Europese topclub

De prijzenkast van Rangers FC bevat 54 Schotse landstitels en één Europacup II uit 1972, die precies een eeuw na de oprichting in 1872 werd gewonnen. De Rangers zijn succesvol. Succesvoller zelfs dan stadgenoot, concurrent en aartsrivaal Celtic FC. De twee clubs domineren de Schotse competitie, opereren op eenzame hoogte. De rest van de clubs doen nooit écht mee om de bovenste twee plekken van de ranglijst.

Glasgow Rangers wordt in 1988 gekocht door een van de rijkste zakenmannen van Schotland, sir David Murray. Murray pompt geld in de club, veel geld. Hij koopt nieuwe spelers, betere coaches, vergroot de capaciteit van het Ibrox Stadium. Kortom: de nieuwe eigenaar wil van de Rangers een Europese topclub maken.

De investeringen lijken in eerste instantie te renderen. Rangers wordt in de jaren na de komst van Murray negen keer op rij landskampioen.

Zolang er wordt gewonnen, klaagt niemand. Maar dan blijkt in 2003 dat Murrays zakenimperium niet alleen is verwezenlijkt door middel van vernuft, maar ook rust op schulden. Glasgow Rangers blijkt dan 82 miljoen pond in het rood te staan, grofweg 92 miljoen euro.

De jaren erna blijven de schulden oplopen en geeft Murray het laatste zetje naar de afgrond door op fiscaal gunstige wijze spelers een hoog loon te kunnen bieden. De voetbalclub wordt daarvoor op de vingers getikt, maar grote geldboetes blijven uit. De belastingontwijking blijft binnen de grenzen van de wet, zo oordelen de autoriteiten.

Glasgow Rangers werd nooit de Europese topclub uit de dromen van zijn rijke eigenaar. Die voelt zich na alle aantijgingen in 2011 dan ook gedwongen om de club te verkopen. Probleem is echter dat niemand interesse heeft, uit angst dat er meer lijken uit de kast vallen. Wie durft het nog aan met de noodlijdende club uit Glasgow?

Voor het symbolische bedrag van één pond wordt Glasgow Rangers in 2011 verkocht, maar de club gaat een klein jaar later toch failliet. Daarna wordt de club opnieuw opgericht onder een andere juridische rechtsvorm. Rangers FC, zoals de club vanaf dan heet, wordt door de andere verenigingen in de hoogste Schotse competitie weerhouden van deelname. En dus speelt de club precies 140 jaar na oprichting op het laagste profniveau van Schotland. Maar Rangers bestaat nog.

Wederopstanding

Daar stond de ploeg uit Glasgow dan. In de laagste divisie van de Schotse voetbalcompetitie. De sterspelers maakten plaats voor amateurs en spelers die hun beste tijd al achter zich hadden gelaten. Voor Rangers FC was alles anders, behalve de supporters.

Want ook in de vierde klasse bleven die komen. Met plek voor 51.000 mensen in het Ibrox Stadium was er geen veld overweldigender om op te spelen dan dat in Glasgow. Iedereen die droomde van een glansrijke voetbalcarrière waande zich daar voor een speeldag prof.

Terwijl de club in de laagste klasse bouwt aan een nieuwe toekomst, wint concurrent Celtic FC vanaf 2011 acht jaar achter elkaar het landskampioenschap. Dat doet pijn bij iedereen met een hart in de kleuren blauw, rood en wit.

Ondanks dat het gros van de spelers na het faillissement van Rangers vertrekt, promoveert de club meteen van de vierde naar de derde klasse. Elk jaar daarna gebeurt dat opnieuw, om vier seizoenen na de ineenstorting in 2016 terug te keren op het hoogste niveau.

En dan is daar Steven Gerrard, de voormalig Engels international en Liverpool-sterspeler, die in 2018 een vierjarig contract tekent bij Rangers FC. Sindsdien is er heel wat veranderd in Glasgow.

Het team kreeg weer de uitstraling die de supporters gewend waren: zelfverzekerd, misschien zelfs een tikkeltje arrogant. De spelers voetballen met lef en bravoure. Het blauw-rood-wit heeft weer betekenis. De sjaaltjes die zeven jaar geleden in verhuisdozen op zolder waren gestopt, worden weer omgeknoopt.

Rangers FC laat zien dat een club meer is dan een eigenaar. Voor de supporter is de club terug van nooit weggeweest. Daar brengt Feyenoord ook donderdag, ongeacht de uitslag, geen verandering in.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 september 2019