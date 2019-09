Saoedi-Arabië sluit aan bij militaire missie Straat van Hormuz

Saoedi-Arabië sluit zich aan bij de internationale missie in de Straat van Hormuz. De missie, onder leiding van de Verenigde Staten, moet voorkomen dat olietankers worden aangevallen. Het Saoedische staatspersbureau meldde dat dinsdag op basis van een bron binnen het ministerie van Defensie. De beslissing van Saoedi-Arabië valt gelijk met een gepland bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan het land.

De Straat van Hormuz verbindt de Indische Oceaan met de Perzische Golf. De waterweg is van groot economisch belang voor Saoedi-Arabië en geeft toegang tot het gebied met de grootste olievelden van de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Zuid-Irak en Iran. De afgelopen maanden vonden er verschillende incidenten plaats waardoor internationale spanningen opliepen. Zo was er een recentelijk een incident met Britse olie tanker. Die werd geënterd door Iran en aan de ketting gelegd.

De beslissing van Saoedi-Arabië om zich nu bij de militaire missie van de VS in de Straat van Hormuz te voegen, is een reactie op de drone-aanvallen van afgelopen weekend. Daarbij werden twee olie-installaties getroffen en de helft van de Saoedische olieproductie werd lamgelegd. De aanval werd opgeëist door Houthi-rebellen, die in Jemen in oorlog zijn met een door Saoedi-Arabië gesteunde coalitie. Saoedi-Arabië verdenkt Iran ervan achter de drone-aanvallen te zitten, dat woensdag in een reactie ontkende schuldig te zijn.

Ook de VS verdenken Iran. Minister Pompeo liet via Twitter weten ervan overtuigd te zijn dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen. Tijdens een staatsbezoek in Riyad gaat hij de consequenties van de actie bespreken.

Als gevolg van de aanval stegen de prijzen van ruwe olie in Azië maandag met meer dan tien procent. President Trump gaf toestemming voor het gebruik van de ‘strategische oliereserve’ om te voorkomen dat de olieprijzen al te erg omhoog zouden schieten. Die reserve was aangelegd na de oliecrisis van 1973.

Eerder sloot Australië zich aan bij de militaire missie in de Straat van Hormuz. Het land stuurde een oorlogsschip, een bewakingsvliegtuig en militairen naar de Perzische Golf. Nederland wil alleen in EU-verband meedoen aan de missie om te voorkomen dat het wordt meegezogen in het conflict.