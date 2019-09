Rwandese rebellenleider Mudacumura gedood in Congo

Het Congolese leger heeft de Rwandese rebellenleider Sylvestre Mudacumura gedood. Dat melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van het leger. Mudacumura was een van de meest gezochte mannen in Congo. Het Internationaal Strafhof had sinds 2012 een arrestatiebevel uitstaan.

Het is onduidelijk wanneer Mudacumura precies is overleden. Volgens het leger is hij in de nachts doodgestoken in Rutshuru in de provincie Noord-Kivu. Generaal Leon-Richard Kasonga spreekt van een „echte prestatie van het Congolese leger”. Mudacumura werd beschuldigd van onder meer moord, verkrachting, marteling en plundering in Congo.

De rebellenleider stond aan het hoofd van de FDLR (de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda). De rebellengroep bestaat voornamelijk uit Hutu-vluchtelingen uit Rwanda die na de genocide in 1994 onderdak vonden in buurland Congo. Bij de genocide kwamen meer dan 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s om het leven.

Generaal Kasonga heeft andere rebellengroepen en leden van de FDLR in Congo opgeroepen zich over te geven. Zo niet, dan zou hen hetzelfde lot als Mudacumura te wachten staan.