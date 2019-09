Pianist Daniël Wayenberg overleden (89)

De Nederlandse pianist en componist Daniël Wayenberg is overleden. Hij is 89 jaar geworden, meldt persbureau ANP woensdag. Wayenberg stond bekend als een van de grootste Nederlandse pianisten. Wayenberg stond te boek als veelzijdig muzikant en speelde naast klassiek ook eigentijdse Franse muziek en jazz. Ook componeerde hij symfonieën, kamermuziek en pianoconcerten.

Gedurende zijn leven maakte Wayenberg ruim tachtig jaar lang muziek. Zijn moeder ontdekte bij hem al op jonge leeftijd dat hij een absoluut gehoor had - het kunnen benoemen van toonhoogten zonder referentie aan een andere toon - en begon hem pianoles te geven. Later kreeg hij les van de Nederlandse componist Ary Verhaar en verhuisde hij naar zijn geboortestad Parijs, waar de bekende Franse pianiste Marguerite Long hem onderwees.

In Parijs behaalde hij in 1949 de eerste prijs op het internationale concours Marguerite Long-Jacques Thibaud. Daarna tourde hij door onder meer de Verenigde Staten, Europa en de toenmalige Sovjet-Unie.

Franse en Nederlandse onderscheidingen

Voor zijn muzikale verdiensten was hij onderscheiden in zowel de Orde van Oranje-Nassau en voor de Franse Chevalier des Arts et des Lettres. Op 10 juni 2018 gaf hij zijn laatste concert in de Engelenbak in Zaltbommel. Martin Oei, met wie Wayenberg in de jaren 2012-2018 veel tourde, schrijft dinsdag in een in memoriam op zijn site dat Wayenberg al enige tijd ernstig ziek was.

„Toen we hem in augustus 2019 in Parijs in het ziekenhuis bezochten, was hij sterk vermagerd”, schrijft Oei. „Als vanouds genoten we van sushi en een glas whiskey. Daarna ging het snel bergafwaarts. Hij had veel steun aan zijn geloof en zag ernaar uit zijn moeder weer te ontmoeten.”