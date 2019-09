OVV onderzoekt incident met vliegtuig dat wilde opstijgen vanaf taxibaan Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is begin deze maand een onderzoek begonnen naar een vliegtuig dat op Schiphol vanaf een taxibaan wilde opstijgen. De luchtverkeersleiding gaf de piloten toestemming op te stijgen vanaf een startbaan, maar zij reden per ongeluk de taxibaan op. Het incident vond plaats op 6 september.

De taxibaan is alleen bedoeld voor het manoeuvreren van vliegtuigen tussen bijvoorbeeld start- en landingsbaan. Een opstijgend vliegtuig kan daar voor veel gevaar zorgen. De bemanning van de Boeing 737 was al met de start begonnen toen de luchtverkeersleiding haar maande te stoppen. De piloten staakten de start en konden daarna volgens de OVV zonder problemen opstijgen vanaf de daarvoor bedoelde baan.

NH Nieuws quoot uit een audiofragment, dat van de luchtverkeersleiding ten tijde van het incident zou zijn. „Transavia 1041, stop immediately, stop immediately”, zegt een persoon in die opname. „1041 stopping”, zegt een andere stem. De OVV meldt zelf niet dat het om een vlucht van Transavia zou gaan.

Volgens de regionale omroep gaan ook Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol het incident onderzoeken. Dat is niet bevestigd.

Soortgelijk incident

In 2010 vond een soortgelijk incident plaats op Schiphol. Toen steeg een vliegtuig daadwerkelijk op vanaf de taxibaan. De OVV onderzocht dat voorval ook. „Een start vanaf een taxibaan is een ernstig incident, dat grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt”, benadrukte de Onderzoeksraad destijds in het eindrapport. „Als het opstijgende vliegtuig in botsing komt met een ander object op de taxibaan, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.”

De OVV concludeerde dat Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland meer berekend moeten zijn op fouten die piloten bij het taxiën kunnen maken.

Bij het incident op 6 september 2019 moesten de piloten opstijgen van startbaan 18C, maar zij reden taxibaan D op: