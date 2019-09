Op het dak ligt een probleem

Een dak vol brandgevaar, kopte NRC (5/09) over de zorg bij brandweerkorpsen over een nieuw fenomeen: zonnepanelen die in brand vliegen.

Hoewel betrekkelijk zeldzaam, van de ruim 700.000 zonnesystemen op Nederlandse woningen vatte er vorig jaar 28 vlam, is elke brand een drama voor bewoners en een klap voor de reputatie van zonnepaneelbedrijven. Geen sector kan zich krantenkoppen als Een dak vol brandgevaar veroorloven zonder schade op te lopen.

en zijn directeur en oprichter van zonnepanelenleverancier Sungevity

Moeten we ons er desondanks bij neerleggen dat zo nu en dan een systeem in de fik vliegt, zoals brandonderzoeker Rinus Corbijn in het NRC-artikel suggereert? „Misschien is het een risico waar we mee moeten leren omgaan. Het plaatsen van zonnepanelen blijft mensenwerk.” We zijn het hartgrondig oneens met die conclusie. Allereerst omdat in Nederland bedroevend weinig goed is geregeld als het gaat om installaties van zonnepanelen.

Door de stijging van zonnestroom in Nederland zijn gekwalificeerde installateurs niet aan te slepen. Dit vacuüm wordt gevuld door tientallen kersverse bedrijfjes die niet de benodigde kennis hebben. Installateur is een ‘vrij beroep’: het enige dat je hoeft te doen, is een bordje op je deur spijkeren.

Inspecteurs komen de gekste dingen tegen: van verkeerd geknoopte stekkers en losse bekabeling op het dak tot gebruik van brandgevaarlijke materialen.

Dit zijn geen incidenten. Een inspecteur die zonnesystemen voor woningcorporaties controleert, vertelde RTL Nieuws dat er met de helft iets mis is. En dat zijn de systemen waarvan installateurs vooraf weten dat een inspecteur langs gaat komen.

Wij van wc-eend

Een onafhankelijke keuring is niet verplicht. In de meeste gevallen regeert het ‘wij van wc eend, adviseren wc eend’-principe. Installateurs zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of ze zich netjes aan de NEN-norm voor paneelinstallaties houden. Maar de klacht is nu juist dat bij tientallen installatiebedrijfjes de meest basale technische kennis ontbreekt. Niet verwonderlijk dus dat de kwaliteitscontrole boterzacht is.

Het is verrassend simpel deze onhoudbare situatie om te buigen. We hoeven slechts naar België te kijken om te weten wat ons te doen staat. De Belgische markt voor zonnestroom groeit ook onstuimig. Ook daar kampt men met een overspannen vraag naar installateurs. Toch zijn er in België nauwelijks problemen met installaties. Ligt een systeem eenmaal op het dak, dan is het klaar. Uit een eigen rondgang blijkt dat er bijna geen branden in installaties zijn. De Belgen doen drie dingen goed. Ten eerste voorziet hun Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) in kristalheldere, wettelijke eisen voor de aanleg of uitbreiding van zonnepanelen en bekabeling. Ook is uitgebreide documentatie verplicht.

Ten tweede gaat geen Belgisch zonnesysteem ‘live’ voordat een onafhankelijke keuringsinstantie de aanleg heeft doorgelicht en alle documentatie heeft gecontroleerd. Broddelwerk wordt vooraf opgemerkt. Ten derde dwingt de AREI keuring Belgische installateurs hun kennis over zonnepanelen bij te houden. Bijna 800 installateurs in België hebben een Certificaat van Bekwaamheid, een keurmerk met zware eisen op basis van Europese richtlijnen. In ons land heeft slechts 5 procent van de installatiebedrijven het Zonnekeur-certificaat. Deze bedrijven organiseren zelf vaak steekproefsgewijs onafhankelijke controles van de installatie.

De slechte kwaliteit van installaties van zonnesystemen in Nederland is ontegenzeggelijk een tikkende tijdbom onder de groei van zonnestroom. Hoog tijd om die bom te demonteren. Kopieer het Belgische model van wettelijke eisen, onafhankelijke keuringen en voortdurende bijscholing.