OM moet geitenhouder alsnog vervolgen na Q-koortsbesmettingen

Een Limburgse geitenhouder moet alsnog worden vervolgd voor dood door schuld, omdat hij verzwegen zou hebben dat er in 2009 mogelijk Q-koorts heerste op zijn zorgboerderij. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag beslist in een zogeheten artikel-12 procedure. Een 20-jarige bezoeker van de zorgboerderij in de gemeente Voerendaal overleed als gevolg van de ziekte, andere bezoekers en medewerkers werden ziek. Aanvankelijk had het Openbaar Ministerie (OM) besloten dat de geitenhouder niet vervolgd hoefde te worden, omdat hij niet wist van de ziekte.

De eigenaar van de zorgboerderij, waar mensen met een verstandelijke beperking werkten, had op 18 maart 2009 monsters laten afnemen door een dierenarts om Q-koortsbesmetting uit te sluiten. In die periode waren bij meerdere bedrijven in Brabant en Gelderland besmettingen met de ziekte gemeld.

Op 19 maart 2009 bezocht het latere slachtoffer met zijn schoolklas de boerderij en raakte daar besmet. De klas werd in de stal gelaten terwijl er een reële kans bestond dat de geiten besmet zouden zijn met de ziekte, concludeert het hof. Uiteindelijk overleed de besmet geraakte jongen in 2013 op 20-jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn ziekte.

Het gerechtshof oordeelt dat de geitenhouder alsnog moet worden vervolgd voor dood door schuld. Er zouden voldoende aanwijzingen zijn dat de man anders had moeten handelen, dan hadden de besmettingen en het overlijden van de jongen voorkomen kunnen worden. Eerder besloot het OM de geitenhouder niet te vervolgen omdat hij ten tijde van de test niet wist dat het al op de boerderij heerste. De moeder van de overleden jongen accepteerde dit niet en procedeerde verder.

Correctie (18-9): in een eerdere versie van dit bericht wordt Q-Koorts abusievelijk een virus genoemd. Het is een infectieziekte, en dat is hierboven aangepast.