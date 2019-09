‘Nederlander omgekomen bij ernstig bootongeluk Venetië’

Bij een bootongeluk in de buurt van Venetië zijn dinsdagnacht drie mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een Nederlander. Dat melden de Britse omroep BBC en de NOS. De Italiaanse bootracer Fabio Buzzi probeerde met een speedboot in een recordtijd van Monte Carlo naar Venetië te komen en vaarde met zo’n 148 kilometer tegen een dam nabij Venetië.

Het Nederlandse slachtoffer is volgens de NOS de in Zwitserland wonende motorboottechnicus Erik Hoorn (54). Ook de 76-jarige Buzzi kwam bij het ongeluk om het leven. Het derde slachtoffer was een Italiaans bemanningslid. Eén man overleefde de crash. Hij werd bij de aanvaring uit de boot geslingerd.

Fabio Buzzi heeft vier jaar geleden de afstand van Monaco naar Venetië in 22 uur afgelegd, een recordtijd. Deze week probeerde hij dit record te verbreken. Hij vertrok maandagochtend uit Monaco.