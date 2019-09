NCTV gaat team leiden voor extra beveiliging bedreigde personen

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) gaat een speciaal team leiden dat zich gaat richten op de bescherming van bedreigde personen, waaronder advocaten. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) woensdag aangekondigd. Aanleiding is de moord op advocaat Derk Wiersum woensdagochtend, die kroongetuige Nabil B. bijstond. In het speciale team zullen vertegenwoordigers zitten van het Openbaar Ministerie en de politie.

„Dit team heeft de bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging”, schrijft Grapperhaus in een Kamerbrief. „In dit team wordt ook nadrukkelijk bekeken wat voor de betrokken beroepsgroepen nodig is om veilig en ongestoord te kunnen functioneren. Het gaat immers over de veiligheid en de bescherming van personen, waaronder personen die een bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde.”

Weinig concreet

De brief is weinig concreet over wat dit team precies gaat doen. De beveiliging en bewaking van wie precies geïntensiveerd gaat worden, staat er niet in.

Een geëmotioneerde Grapperhaus noemde de liquidatie op Wiersum woensdagmiddag „afschuwelijk”. De georganiseerde misdaad is volgens hem een „grens overgegaan” en heeft daarmee een „aanslag op onze rechtstaat gepleegd”. De minister wilde lopende het strafrechtelijk onderzoek geen direct verband leggen tussen Wiersums dood en het feit dat hij kroongetuige B. verdedigde.