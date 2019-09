Woede na collectie truien met kogelgaten en namen school shootings

„Fijn dat het doodschieten van mijn broer jullie inspiratie heeft gegeven voor deze super edgy truien”, schrijft Christine Mauser sarcastisch onder een foto op Instagram van het Amerikaanse merk Bstroy. „De dood van mijn klasgenootjes zou geen fucking fashion statement moeten zijn”, reageert Karissa Saenz onder een andere.

De vrouwen reageren op foto’s waarin modellen nieuwe truien van het merk tonen. Op de voorkant van de verwassen capuchontruien prijken de woorden ‘Columbine’, ‘Stoneman Douglas’, ‘Sandy Hook’ of ‘Virginia Tech’: namen van vier scholen waar dodelijke school shootings hebben plaatsgevonden. Op verschillende plekken in de truien zitten gaten die doen denken aan kogelgaten.

De foto’s hebben geleid tot een storm aan reacties. Op de sociale media-pagina’s van Bstroy reageren nabestaanden, ooggetuigen en herdenkingsorganisaties woedend. Sommigen stellen dat Bstroy oude wonden openrijt, anderen vinden dat het merk verschrikkelijke gebeurtenissen gebruikt voor commercieel gewin. „Je kunt op iedere andere manier bewustzijn creëren, waag het niet geld te verdienen aan onze tragedie”, schrijft een overlevende van de schietpartij op Columbine High School op Instagram.

‘Ironie van het leven’

Ook de mannen achter Bstroy hebben gereageerd. Voor ontwerpers Dieter Grams en Brick Owens zijn de truien een statement over de ironie van het leven. „Zoals de ironie van het op een gewelddadige manier sterven op een plek waar je denkt dat je veilig bent.” Grams voegt op Twitter toe dat de truien een „demonstratiefunctie” hebben.

De mannen werden vorige week nog in The New York Times onthaald als dé nieuwe generatie ontwerpers voor haute couture in combinatie met street wear. In de ontwerpen van Bstroy worden geregeld gewelddadige teksten en afbeeldingen van wapens gebruikt. In het interview met The New York Times zei Grams „gewelddadige statements te doen zodat men weet wie we zijn, zodat we een stem kunnen hebben in de markt.”

Tot dusver worden de truien overigens niet verkocht. Door alle aandacht overwegen Grams en Owens ze in de toekomst toch in de verkoop te doen. Volgens Grams zullen de eventuele inkomsten worden gebruikt om slachtoffers van schietpartijen te helpen.