Geert Wilders (PVV): Verkoop ABN Amro levert acht miljard op

Geert Wilders vindt dat het ministerie van Financiën het resterende belang in de staatsbank ABN Amro moet verkopen, om de kosten voor het crisisbeleid sinds 2008 te kunnen terugbetalen. Hij zei dat de verkoop van de laatste aandelen in staatshanden "zo’n 8 miljard euro oplevert".

De Nederlandse staat houdt via de stichting NLFI nog ruim 56 procent van de aandelen in ABN Amro. Om precies te zijn: 529 miljoen aandelen. Tegen de beurskoers van deze ochtend rond half 12 van 18,24 euro zou de verkoop daarvan veel meer dan 8 miljard opleveren, namelijk 9,65 miljard euro.

Strikt genomen moeten we daar natuurlijk nog de investering van de nationalisatie in 2008 van aftrekken. Er zijn verschillende manieren om de totale investering van die aankoop te berekenen. Volgens de vorige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, bedroegen die kosten 21,66 miljard euro.

De verkoop, in verschillende tranches sinds eind 2015 verkocht de staat al 44 procent van de aandelen. Dat leverde ruim 8,1 miljard euro op – misschien dat Wilders dat bedrag in zijn hoofd had. Het rendement voor de schatkist is dus nog altijd onder nul: min 13,6 miljard euro. Indien de staat vandaag de resterende aandelen in ABN Amro zou verkopen voor 9,65 miljard, dan zou de netto opbrengst dus nog steeds negatief zijn.

De bruto opbrengst van de resteren aandelen in ABN Amro zou niet 8 maar 9,65 miljard euro opleveren. Met aftrek van de oorspronkelijke investeringen is de opbrengst bij lange na nog niet positief. We beoordelen de stelling van Wilders als onwaar.