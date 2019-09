Kennis van anatomie

Harbert Zwerver (48) werkt in het slachthuis van Kroon Vlees in Groningen. Slachten, uitbenen, uitsnijden, verpakken – Zwerver doet het allemaal. De dieren (koeien, varkens, schapen, paarden) komen uit Noord-Nederland, en blijven daar ook na de slacht.

Het is een van de dingen die Zwerver belangrijk vindt. „De reis hiernaar toe mag niet stressvol zijn voor de dieren.” Is het dan geen gek idee ze vervolgens te slachten? „Zij voelen er niks van”, zegt hij, en hij vindt het een „mooi” vak. „Je hebt zó veel kennis van de anatomie van dieren nodig. Ik houd me meestal bezig met de pens, of met het hoofd. Het is best ingewikkeld.”