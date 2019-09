Keizersnedebaby’s hebben meer ongunstige darmbacteriën

Baby’s die via een keizersnede geboren worden, hebben vaker ziekteverwekkende bacteriën in hun darmen dan baby’s die via de natuurlijke weg ter wereld komen. Gezonde bacteriestammen zijn juist minder aanwezig. De geboorteroute bepaalt voor een belangrijk deel de samenstelling van de darmbewoners in de prille eerste weken, bevestigt een grootschalige en nauwkeurige Britse studie die woensdag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature verscheen.

Pasgeboren baby’s krijgen van hun moeder en uit hun omgeving de bacteriën binnen die hun darmen zullen koloniseren. Een keizersnede, of blootstelling aan antibiotica of flesvoeding, kan dit proces verstoren. Bij kinderen die een van deze dingen hebben doorgemaakt komen astma en allergieën vaker voor.

„Zorgelijk, want het aantal keizersnedes neemt wereldwijd toe” Microbioloog Willem de Vos

Microbioloog Trevor Lawley en zijn collega’s maakten een genetisch profiel van alle bacteriën in de poepmonsters van 596 baby’s die in Britse ziekenhuizen ter wereld waren gekomen; 314 via de gangbare weg, en 282 via een keizersnede. Ze bekeken de samenstelling na 4, 7 en 21 dagen, en na negen maanden.

Gezonde Bacteroïdes-stammen

In de darmen van de keizersnedebaby’s zaten minder van de gezonde darmbacteriën die door de moeder worden overgedragen. De gezonde Bacteroïdes-stammen troffen ze bijvoorbeeld nauwelijks aan bij al deze kinderen, terwijl die stammen bij de helft van de vaginaal ter wereld gekomen baby’s ruimschoots aanwezig waren. Bij de andere helft van de vaginaal geboren kinderen, die ook weinig Bacteroïdes hadden, had de moeder rond de bevalling antibiotica gekregen.

De darmen van de keizersnedekinderen waren gevoeliger voor opportunistische – en vaak ook resistente – ziekteverwekkende bacteriën: bij 83 procent troffen de onderzoekers die aan. Bij de normaal geboren baby’s was dit 49 procent – zij hadden de ziekteverwekkende bacteriën alleen als ze waren blootgesteld aan antibiotica of als ze geen borstvoeding hadden gekregen.

Verschillen het grootst na 4 dagen

De verschillen in de darmflora tussen de via keizersnede en vaginaal geboren baby’s waren het grootst na 4 dagen en bleven bestaan, maar normaliseerden in de loop van 9 maanden. De variatie in darmbewoners nam bij alle baby’s toe.

„Een belangrijke studie die bevestigt dat het microbioom kwetsbaarder is na een keizersnede”, zegt Willem de Vos, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit Wageningen. „Zorgelijk, want het aantal keizersnedes neemt wereldwijd toe.” Wereldwijd is het percentage keizersnedes tussen 2000 en 2015 gestegen van 12 naar 21 procent, met grote regionale verschillen. In Zuid-Amerika krijgt 60 procent van de vrouwen een keizersnee, in Nederland 16 procent.

„Wat deze bevindingen betekenen voor het latere leven, en of we de darmflora kunnen verbeteren bij die baby’s, moeten volgende studies uitwijzen”, zegt Vos. Hij onderzoekt bijvoorbeeld of het helpt om keizersnedebaby’s een poeptransplantatie te geven met darmbewoners van hun moeder.