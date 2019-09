Kabinet India stemt in met verbod op productie en verkoop e-sigaret

De elektronische sigaret wordt verboden in India. Het Indiase kabinet stemde woensdag in met een verbod op productie, import en verkoop van het product. De e-sigaret zorgt er volgens het kabinet voor dat niet-rokers verslaafd raken aan nicotine en gebruik van tabaksproducten, terwijl het juist moest dienen als alternatief voor bestaande rokers. Het is onduidelijk of ook het roken van de e-sigaret strafbaar wordt.

De e-sigaret wordt verboden „ter bescherming van de volksgezondheid, vooral die van kwetsbare groepen als kinderen en jongvolwassenen”, zegt minister van Volksgezondheid Harsh Vardhan op Twitter. In een verklaring stelt het kabinet dat gebruik van de e-sigaret met name onder jongeren met „epidemische proporties” is toegenomen.

Drie jaar gevangenisstraf

Wie toch elektronische sigaretten produceert of verkoopt, riskeert een gevangenisstraf tot drie jaar en een boete tot omgerekend zo’n 6.500 euro. Op bezit van het product komt een gevangenisstraf tot zes maanden en een boete tot ruim 650 euro. Bestaande voorraad moet worden afgegeven bij het politiebureau. De wetgevers moeten later dit jaar nog instemmen met het voorstel voordat de e-sigaret daadwerkelijk verboden is.

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden jaarlijks 900.000 Indiërs aan de gevolgen van tabaksgebruik. Daarmee is tabak een van de meestvoorkomende doodsoorzaken in het land. Alleen in China zouden meer volwassenen roken dan de 106 miljoen in India, dat overigens ook een van de landen is waar de meeste tabak wordt geproduceerd.