Huijpen was een veelzijdige, krachtige en ‘spontaan zingende’ operabas

Wie hem ooit op de operabühne in actie hoorde en zag, zal dat vast niet zijn vergeten. De Nederlandse bas Jaco Huijpen had een stem die je niet in de koude kleren ging zitten. Donker, laag, luid, borend intens én met een krachtige hoogte. Overeenkomstig waren de termen waarmee Huijpen in kritieken werd omschreven: genadeloos, sinister, sluw, geil, ongenaakbaar, imposant, duivels, en verlokkelijk – Huijpen was het in de vele operarollen die hij zong allemaal.

Huijpen begon als kerkzanger in de katholieke Oldulphuskerk in Assendelft, het dorp in Noord-Holland waar hij zijn hele leven is blijven wonen. Hij wilde aanvankelijk muziekdocent worden, maar ontdekte als student schoolmuziek dat zijn stem onalledaagse klasse en grote mogelijkheden had. Al snel vroeg de Nederlandse Opera hem voor een rol in Verdi’s Don Carlos. Aansluitend werd hij ensemble-lid aan de opera in Gelsenkirchen – zonder een officiële zangopleiding te hebben genoten.

Later nam hij wel lessen van de Amerikaanse tenor James McCray, die ook operazangers Eva Maria Westbroek en Frank van Aken hielp bij hun vocale ontwikkeling. „Van McCray leerde ik de oude, zeldzaam geworden Italiaanse zangstijl, die ervan uitgaat dat je open, eerlijk en spontaan moet zingen in plaats van voorzichtig en gericht op dictie”, vertelde Huijpen in 2002 in NRC. „Het is zingen zoals het komt, heel natuurlijk, en dus een techniek die je niet kunt forceren, maar moet vinden. Ik heb er ontzettend veel aan gehad.”

Piek in de jaren negentig

Huijpens carrière piekte in de jaren negentig; hij werkte met grote dirigenten als Valery Gergiev, Bernard Haitink, en Kent Nagano. In Nederland zong hij rollen als Klingsor in Parsifal, Osmin in Die Entführung aus dem Serail, Don Pizarro in Fidelio, Sparafucile in Rigoletto, Ramfis in Aida en Grootinquisiteur in Don Carlos. In Duitsland was Osmin een van zijn glansrollen, samen met Kaspar in Der Freischütz.

Zijn impresario Theo van den Bogaard van Alferink Artists memoreert hem als een groot zanger, geweldig acteur en loyaal mens.

Door privéomstandigheden kwam aan Huijpens operacarrière vroegtijdig een einde. Hij zong de laatste jaren nog wel, maar niet meer op het niveau van voorheen. De laatste keer dat hij hier te beluisteren was, was in 2017 in Mahlers enorm bezette Achtste symfonie onder leiding van Jules van Hessen, o.a. in het Amsterdamse Concertgebouw.

Huijpen laat twee zonen na.